Diese Coin Kurs Prognose stimmt positiv: Was ist von der Blockchain 3.0 zu erwarten?

ICP steht für Internet Computer und wurde von DFINITY entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation. Der Gründer Dominic Williams will mit dem Crowd-Computing-Service das Internet revolutionieren und die bekannten Probleme der Blockchain lösen. Das wollen natürlich auch viele andere Projekte, daher ist es ratsam, hier mal genau hinzuschauen und sich einen Überblick zu verschaffen. Wie sieht die ICP Coin Kurs Prognose aus und was kann der ICP Coin liefern? Wird das wirklich die neue Blockchain 3.0?

DFINITY sitzt in der Schweiz

Williams ist ein Informatiker und Entrepreneur

Investoren sind unter anderem Andreessen Horowitz und Polychain Capital

ICP ist ein Cloud-basiertes Netzwerk aus Computern

Blockchain 3.0: Knoten hosten das Netzwerk

Was ist Blockchain 3.0?

Nach Blockchain 2.0 und den großartigen Möglichkeiten mit Smart Contracts steht die Entwicklung bzw. Verbreitung von Blockchain 3.0 im Raum. Eines der zahlreichen Projekte, die sich dem nächsten Level der Blockchain Technologie widmen, ist Internet Computer, kurz ICP. Auch hinter dieser neuen Kryptowährung steht eine gemeinnützige Foundation, die vom Gründer Williams geleitet wird und sich um die Entwicklung des Projektes kümmert.

Experten sehen in der Blockchain 3.0 die Möglichkeit, Distributed Ledger in einem breiteren Anwendungsspektrum als bisher einsetzen zu können. Dabei geht es vor allem um Lösungen außerhalb der Branchen Finanzen und Industrie. Die Blockchain ist als Technologie über 40 Jahre alt, aber erst seit der Veröffentlichung über Bitcoin wirklich bekannt. Ihre Aspekte Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit sind nach wie vor relevant. Teilweise mussten die Entwickler aber einsehen, dass die Bitcoin Blockchain ihre Grenzen hat.

Mit Blockchain 3.0 lassen sich Anwendungen im Gesundheitswesen, Cybersicherheit und in Supply Chains integrieren. Die neuen Entwicklungen sind auf Enterprise-Lösungen konzentriert, bei denen es vor allem um die Planung und Ausführung relevanter Geschäftsprozesse geht. Datenbanken lassen sich auf Unternehmensebene nahtlos in dezentrale Systeme integrieren und ermöglichen dort eine sichere und transparente Dokumentation.

Wofür wird Blockchain 3.0 noch benötigt?

Neue Kryptowährungen erscheinen fast stündlich am Markt, je nach verwendeter Quelle bewegen wir uns zwischen 12 und 20.000 Coins, die es inzwischen geben soll. Nur ganz wenige davon schaffen es überhaupt in eine Rangliste und hinterlassen spürbare Auswirkungen auf den Kryptomarkt. In letzter Zeit sind aber neuartige Krypto Pre-Sales zu erkennen, die sich dem Thema Web 3.0 und damit auch Blockchain 3.0 widmen.

Festzustellen sind beispielsweise Kombinationen von bisher zwei getrennter Märkte wie Gaming und Finance GameFi oder Gaming und Fitness, auch als Gamify oder Gamification Fitness bezeichnet.

Welche Probleme löst ICP Token?

Der Proof-of-Work ist mit hoher Rechenleistung und geringem Transaktionsdurchsatz verbunden. Während Bitcoin beim PoW bleibt, führte Ethereum im September 2022 mit The Merge die Transformation auf den PoS durch. Das hat seinen Grund und der findet sich nicht alleine am jetzt 99,95 % geringeren Stromverbrauch.

Zusätzliche Knoten in einem Netzwerk zu hosten, erhöht die Sicherheit des gesamten Netzwerks. Validatoren setzen ihre Coins zur Sicherheit ein und würden diese verlieren, wenn sie gegen die Regeln verstoßen.

Bei ICP wird das Network Nervous System NNS von einer DAO kontrolliert, die neue Node-Provider hinzufügt. Die DFINITY Foundation schlägt diese dem NNS vor, wo sie von eigenen Vorschlägen ergänzt und anschließend abgelehnt oder akzeptiert werden. Die Umsetzung der technischen Änderungen wird nur dann vorgenommen, wenn alle Teilnehmer in der DAO einen einstimmigen Konsens finden.

Das Staking ist energiesparsamer, keine Frage. Aber die Nodes in einem Netzwerk haben eine viel höhere Bedeutung und Blockchain Protokolle wenden sich von Minern und hoher Rechenleistung mit Hardware ab.

Das Internet Computer Netzwerk wächst mit jedem neuen Knotenanbieter, was die Sicherheit im Allgemeinen erhöht. Außerdem wird so die Funktion der Chain Key TX aufgebaut, die es gehosteten Smart Contracts erlaubt, Knoten auf anderen Blockchains, also außerhalb des ICP Netzwerks, zu erstellen.

Die Smart Contracts im Internet Computer Netzwerk ermöglichen die völlig vertrauenslose Verbindung mehrerer Blockchains miteinander.

Diese einzigartige Funktionalität ist der Wettbewerbsvorteil von ICP und Wendepunkt für das Blockchain und Web3-Ökosystem der Zukunft. Denn die Chain Key TX-Funktionalität macht Blockchains interoperabel und damit werden vertrauenswürdige Bridges / Brücken überflüssig. Diese verpacken Krypto-Assets in einer Quell-Blockchain, sodass die verpackte Version des Assets in einer Ziel-Blockchain verwendet werden kann.

Brücken stellen Sicherheitslücken in Netzwerken dar, allein in den ersten 9 Monaten 2022 stahlen Hacker Milliarden von Dollar, so Dominic Williams auf seinem Blog.

Hat ICP Token eine Zukunft?

Da Blockchain 3.0 eng mit Web 3.0 verbunden ist, gehen wir davon aus, dass der ICP Token eine großartige Zukunft vor sich an. Das Projekt strebt eine einzige Ebene an, aus der sich alle Blockchains und DLT bedienen lassen. Unter Verwendung neuer Formen von digitalen Verträgen, den Smart Contracts, lassen sich Systeme und Dienste auf jeder anderen Blockchain mit ICP erstellen.

DFINITY betreibt den wohl größten Forschungs- und Entwicklungsbetrieb der Blockchain. Im Entwicklungsteam finden sich renommierte Kryptografen, Informatikforscher und leitende Ingenieure, insgesamt sollen es derzeit rund 200 Vollzeitmitarbeiter sein. Ursprünglich wollte Williams sich auf technische Forschung konzentrieren, um Ethereum zu einer weltweiten Computer-Blockchain zu machen.

Später, als feststand, dass dies einen enormen Aufwand bedeuten würde, hat man das Projekt völlig eigenständig gemacht und ist seit 2015 mit der Entwicklung beschäftigt. Die notwendige Architektur muss von Grund auf neu durchdacht werden, damit weltweit Computer ihre Funktionen und Fähigkeiten in das Netzwerk einbringen können.

Der Genesis-Block von ICP wurde am 10. Mai 2021 veröffentlicht.

Wofür wird der ICP Token eingesetzt?

Knotenbetreiber müssen für die Beteiligung an der Verwaltung des Netzwerks von ICP teilzunehmen, ihren Token-Bestand als Einlage sperren. Der Bestand wird bei IC Neuronen genannt. Token-Inhaber nehmen am algorithmischen Governance-System teil, das als Network Nervous System NNS bezeichnet und implementiert ist. Besitzer von Neuronen können Vorschläge einreichen und über Vorschläge abstimmen.

Alle 24 Stunden erhalten die Neuronen, die für die vorangegangene Periode Vorschläge abgestimmt haben, Belohnungen. Diese sind proportional zur Stimmkraft des Neurons. Eine weitere wichtige Funktion des ICP Token findet sich in den Smart Contracts. Dort werden sie in Zyklen umgewandelt. Zyklen sind der zweite native Token des IC-Netzwerks, dieser betreibt das intelligente Ökosystem der IC-Plattform.

Knotenanbieter erhalten ICP Token in regelmäßigen Abständen. Das NNS entscheidet über die Anzahl der Token, die jeder Node-Provider verdient hat, prägt die entsprechenden Token und sendet diese an das Konto des Knoten-Betreibers. ICP Token verwalten das NNS, während das DL eine API zur Verfügung stellt, um die Konten zu kontrollieren. Alle Überweisungen werden als Transaktionen in einem Hauptbuch erfasst. Dort sind auch die Aufzeichnungen über das Prägen und Brennen von ICP Token zu finden.

Fazit: Die ICP Token Kurs Prognosen bis 2030 entstehen unter dem Einfluss einer völlig neuen Art und Weise, wie wir Blockchain als Distributed Ledger verstehen. Cloud-Computing, Knoten und Proof-of-Stake werden zunehmend wichtiger, denn das Web 3 nimmt immer mehr Formen an und tritt in unsere Welt aus Internet, Metaverse und Internet der Dinge ein. Derzeit steht der ICP Kurs bei 5,10 €, wir gehen davon aus, dass sich der Kurs bis 2025 auf über 10,00 € einpendeln wird.

Seit Anfang des Jahres, und das sind erst 3 Wochen, konnte der Token des Internet Computers schon deutliche Kurszugewinne verzeichnen und kam Anfang Januar von 3,66 € auf nun deutlich über 5 €. Aber die anfänglichen Kurssprünge auf zunächst über 350 € konnte ICP bisher nicht wieder erreichen. Wir sind daher vorsichtig und sagen die ICP Kurs Prognose für 2030 mit knapp 100 € vorher.

