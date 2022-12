Diese drei Trends könnten den Kryptomarkt 2023 prägen: Welche Kryptowährungen jetzt kaufen?

In den vergangenen Jahren wurde der breite Kryptomarkt von verschiedenen Trends geprägt. Mal boomten die DeFi-Token, dann kam das Jahr der NFTs. Nach der Umbenennung von Facebook zu Metaverse schossen die diesbezüglichen Coins deutlich ins Plus. Zugleich gab es auch schon temporäre Phasen, in denen beispielsweise Play-2-Earn-Games besonders beliebt waren, vom Hype der Meme-Coins ganz zu schweigen. Doch retroperspektivisch bietet diese Erkenntnis wenig Mehrwert, bis auf die Tatsache, dass immer wieder einzelne Segmente besonders stark profitieren.

Deshalb wollen wir im folgenden Beitrag den Blick auf drei potenzielle Trends für den Kryptomarkt 2023 werfen. Welche Segmente könnten im nächsten Jahr besonders stark performen und dazu auch einen gewissen Schutz im Bärenmarkt bieten? Denn trifft man den richtigen Trend, lassen sich Gewinne im bearischen Gesamtmarkt erzielen und die Verluste des Gesamtportfolios werden strikt begrenzt.

1. Nachhaltigkeit

Die Corona-Pandemie lenkte uns von einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ab. Doch mittlerweile sind die Restriktionen verschwunden, in Deutschland finden kontroverse Diskussionen über Klebe-Proteste statt, bei denen sich Klimaaktivisten auf die Straßen kleben. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und ist notwendige Bedingung, um das Leben langfristig wirklich lebenswert zu gestalten.

Mit dem zunehmenden Drängen auf Regulierungen im Kryptomarkt nach dem FTX-Crash werden auch erneut nachhaltige Kriterien in den Mittelpunkt rücken. Zugleich könnten Kryptowährungen endlich als das wahrgenommen werden, was sie sind. Nicht nur ein spekulatives Instrument, um kurzfristig Geld zu verdienen, sondern auch eine Möglichkeit, um innovative Technologie gezielt einzusetzen. Denn die Vorteile der Blockchain-Technologie sind in gewissen Bereich evident ? mehr Transparenz, Unveränderlichkeit und Nachvollziehbarkeit ist das, was beispielsweise IMPT.io im Emissionsmarkt verändern möchte.

Krypto-Tipp: Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT.io profitiert vom Megatrend Nachhaltigkeit. Nun sind die letzten 24 Stunden im IMPT Presale angebrochen. Mit einem Raising Capital von über 18 Millionen $ dürfte IMPT.io einer der erfolgreichsten Krypto-Vorverkäufe des Jahres 2022 werden.

Jetzt zum IMPT.io Presale

2. Dezentralisierung

Ursprünglich war genau dies die Idee hinter dem Bitcoin ? Dezentralisierung. Die Unabhängigkeit von zentralen Institutionen wurde im Kryptomarkt in den vergangenen Jahren jedoch teilweise ad absurdum geführt. Schließlich waren es zentrale Akteure, die wie die Krypto-Börse FTX und SBF, vielen Anlegern einen Totalverlust brachten und wohl als einer der größten Skandale im digitalen Währungsmarkt in die Geschichte eingehen.

Der Trend zu mehr Dezentralisierung und damit Unabhängigkeit von den nächsten SBFs dürfte sich 2023 fortsetzen. Dennoch braucht es hier noch deutlich mehr Entwickleraktivität, um das bis dato eher unattraktive Erscheinungsbild vieler dezentraler Anwendungen zu optimieren. Doch das Internet der 90er war auch wenig zugänglich ? wie die Geschichte für das Internet verlief, wissen wir alle.

Potenzielle Profiteure wären beispielsweise die nativen Token der DEX wie UNI oder CAKE. Doch auch stärker dezentralisierte Krypto-Dienstleister wären gegenüber ihren zentralisierten Pendants im Vorteil.

3. Eigenständige Verwahrung & mehr Verantwortung

?Not your key, not your cryptos? ? diese altbekannte Weisheit liegt im Trend. Denn Glassnode-Daten offenbaren rekordverdächtige Tiefstände, was beispielsweise die Bitcoins auf den Exchanges angeht. Immer mehr Holder ziehen ihre Coins von den zentralisierten Krypto-Börsen ab und entscheiden sich für die eigenständige Verwahrung, die eben mehr Sicherheit und Eigenverantwortung ermöglicht.

Die Krypto-Wallets werden immer einfacher und intuitiver. Dies dürfte eine weitere Adoption begünstigen. Denn noch zögert manch ein Investor mit dem Transfer auf das eigene Krypto-Wallet, da Fehler finanziell schwerwiegende Folgen haben können. Der Trust Wallet Token (TWT) pumpte beispielsweise massiv nach dem FTX-Crash ? eine Trendfortsetzung in 2023 scheint möglich.

Übrigens wird sich der Trend zu mehr Verantwortung auch auf die Analyse von Kryptos erstrecken. Anleger wollen Risiken bestmöglich meiden und somit alle relevanten Informationen erhalten. In einer von Datenvielfalt geprägten Welt ist dies mitunter schwer. Glassnode-Enterprise und Bloomberg-Account sind für Privatanleger nicht bezahlbar. Die Lösung könnte schon 2023 den Kryptomarkt verändern ? denn Dash 2 Trade möchte professionelle Features zu einem erschwinglichen Preis anbieten.

Jetzt Dash 2 Trade im Presale kaufen

Welche Kryptowährung jetzt kaufen?

Natürlich kann auch alles anders kommen, kein Trend für 2023 ist bei Kryptowährungen in Stein gemeißelt. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die genannten Segmente besonders profitieren. Doch exogene Ereignisse sind stets in der Lage, die Krypto-Welt zu bewegen und zu verändern.

Wer heute am Sonntag, dem 11. Dezember, in Kryptowährungen investieren möchte, sollte einen Blick auf IMPT werfen. Denn die letzten 24 Stunden des Presales sind angebrochen, der IMPT Token steht letztmalig für 0,023 $ im Presale zur Verfügung. Am 14. Dezember kommt es zu den initialen Listings. Ergo bekommt man mit IMPT einen grünen Coin, der mit Nachhaltigkeit auf ein potenzielles Hype-Thema für den Kryptomarkt 2023 abzielt und zugleich noch kurzfristig nach IEO pumpen könnte.

Krypto-Trend Nachhaltigkeit: Zu IMPT.io

Krypto eigenständig analysieren: Zu Dash 2 Trade