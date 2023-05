Diese Plattform macht Sie ganz leicht zum Content 📄 Creator 🧠! Das könnte ein passives Einkommen 💶 ermöglichen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Unter Content verstehen wir in der digitalen Welt Bilder, Videos, Texte, aber auch Memes, NFTs sowie Gifs, Emojis und noch viel mehr. Content Creator werden benötigt, um die unterschiedlichen Kommunikationskanäle mit aktuellem und relevantem Inhalt zu versorgen.

Die Ziele sind dabei unterschiedlich und können von Umsatzgenerierung, über Neukundengewinnung bis hin zu viraler Reichweite oder Branding reichen. Für Creator bedeutet das, sich stets Gedanken zu neuen Inhalten zu machen. Für den Bereich von Memes gibt es jetzt mit AiDoge die perfekte Lösung.

Gleichzeitig ist das Krypto Projekt ein Pre-Sales, wodurch ein neuer Coin am Markt platziert wird. Dieser ist später auch handelbar an zentralisierten Exchanges.

Wie kann man am Airdrop von AiDoge teilnehmen?

50 Milliarden $Ai-Token werden als Airdrop an Anleger ausgeschüttet. Dazu ist ein einfacher Prozess notwendig, den wir Ihnen hier Schritt-für-Schritt erklären.

Den $Ai-Token im Pre-Sales kaufen. Nutzen Sie dafür das Pre-Sales-Widget auf der Webseite des Projektes. Der Kauf erfolgt ganz einfach über eine geeignete Wallet, wie beispielsweise MetaMask oder das Coinbase Wallet. Sie sind jetzt Teil der AiDoge Community, die zu einer der größten dieser Art gehört. Durch den Kauf der Token haben Sie einen Code erhalten. Diesen einzigartigen Code benötigen Sie nun, um ihn mit der Webseite des Projektes zu teilen. Dadurch wird ein direkter Bezug zu Ihnen hergestellt. Sie erhalten anschließend den proportionalen Anteil am gesamten Airdrop von 50 Milliarden $AI-Token. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihre Ai-Token aus dem Kauf innerhalb von 7 Tagen nach dem Ende des Vorverkaufs in Ihre verbundene Wallet erhalten.

Wie funktioniert das Staking von AiDoge?

Das $Ai-Staking ist eine ideale Möglichkeit, Credits zu verdienen. Diese werden als Staking Rewards an Token Inhaber ausbezahlt, die am Staking teilnehmen. Die Credits werden benötigt, um auf der Ai-Plattform Memes zu generieren.

AiDoge ist nicht nur irgendein Meme Generator, sondern die größte Blockchain-basierte Plattform für die Erstellung von relevanten Memes.

Durch das AiDoge Staking sperren Sie als Anleger einen Teil oder alle Token. In dieser Zeit können Sie nicht an die Token heran, erhalten dafür jedoch die oben beschriebenen Staking Rewards. Und die sind nicht nur irgendwelche Belohnungen, sondern besonders wertvoll in Form von Credits.

Durch das Verleihen der Token an das Netzwerk tragen Sie auch zur Sicherheit und Stabilität des Ökosystems bei. Diese wichtigen Aufgaben an die Anleger zu vergeben, stärkt auch den dezentralisierten Charakter des Projektes.

Wie funktioniert AiDoge?

AiDoge ist der größte Meme Generator, der auf der Blockchain Technologie basiert und Künstliche Intelligenz verwendet. Die KI wird benötigt, um die Algorithmen mit Daten zu versorgen und zu analysieren. Diese Analysen ergeben dann am Ende des relevante Meme für die Benutzer. So funktioniert AiDoge im Detail:

Zunächst kaufen Sie den Ai-Token im Vorverkauf. Innerhalb von 7 Tagen nach Ende des Pre-Sales werden die Token an Ihre Wallet übertragen. Sie stehen Ihnen ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung. Parallel zum Ende des Pre-Sales wird das Team bekannt geben, an welchen Handelsplattformen der Token für den öffentlichen Handel verfügbar ist.

Staken Sie nun die $Ai-Token, um Credits zu erhalten. Die Credits werden benötigt, um Memes auf der Plattform zu erstellen. Das Staking beinhaltet die Sperrung der Token im Netzwerk. Für die Zeit der Sperrung können Sie nicht zum Traden oder für den Tausch gegen Credits verwendet werden. Dafür erhalten Sie als Ausgleich Staking Rewards.

Die Generierung von Memes erfolgt bei AiDoge innerhalb des Ă–kosystems und gegen den Tausch von Credits. Sie geben wenige Daten ein und die KI von AiDoge erstellt kontextbezogene Memes. Der groĂźe Mehrwert bei der Verwendung von AiDoge liegt darin, dass die Memes nicht nur kontextbezogen sind, sondern auch unter Verwendung aktueller Krypto News und Trends in sozialen Medien erstellt werden.

Sie können die von Ihnen erstellten Memes entweder downloaden, als NFT minten, ausdrucken und vor allem auf der öffentlichen Wand des Projektes teilen. Durch das Veröffentlichen auf der Wand stehen die Memes anderen Nutzern zur Abstimmung zur Verfügung.

Wer am Ende des Monats die meisten Stimmen für sein Meme erhält, bekommt zusätzliche Ai-Token in seine Wallet. Die können entweder getradet oder zur Generierung neuer Memes gegen Credits getauscht werden.

Wie kann man zum Content Creator mit AiDoge werden?

Die auf AiDoge erstellten Memes gehören zu Ihrem digitalen Besitz. Der Eigentum ist als Transaktion auf der Blockchain abgespeichert und kann dank Tokenisierung übertragen werden. Sollte es nicht das Ziel sein, die Memes auf Marktplätzen wie OpenSea zum Kauf oder Tausch anzubieten, können Sie eine Karriere als Content Creator in Betracht ziehen.

AiDoge ist ein Meme Generator, der Ihnen die Freiheit gibt, regelmäßig so viele neue Memes zu erstellen, wie Sie wollen. Die Memes befinden sich in Ihrem digitalen Besitz und Sie können diese auch auf sozialen Plattformen teilen oder zur Generierung von interessanten Inhalten aller Art verwenden. Ein Content Creator kann AiDoge nutzen, um ein passives Einkommen aufzubauen.

Content Creator oder Influencer werden häufig für ihre Arbeit bezahlt. Sie erstellen Inhalte, um beispielsweise neue Coins zu promoten, ein spezielles Projekt zu unterstützen oder eine Marke bekannter zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie als Freelancer tätig werden oder sich eine Festanstellung suchen.

Unternehmen sind vermehrt auf der Suche nach Content Creator, da relevante Inhalte die Zielgruppen informieren, unterhalten und fĂĽr eine gute Customer Experience sorgen. In Marketing Agenturen nehmen Memes ebenfalls einen steigenden Stellenwert ein.

Denn die lustigen oder satirischen Bilder erzeugen virale Reichweite von hoher Relevanz. Das lassen sich Unternehmen in der Regel einiges kosten und beauftragen kompetente Marketingagenturen mit der Kampagne.

Fazit: Als Content Creator können Sie sich mit AiDoge, dem größten Meme Generator Deutschlands, ein passives Einkommen aufbauen. Die von der KI und der Plattform generierten Memes sind aber auch als NFT verwendbar, die sich auf Plattformen wie OpenSea handeln lassen. AiDoge ist auch einfach nur zum Spaß zu verwenden.

Wenn Sie Memes lieben und ihre sozialen Kanäle regelmäßig mit relevanten und aktuellen Memes versorgen wollen, ist die Plattform ebenfalls eine mögliche Option. Zudem können Anleger AiDoge zum Spekulieren nutzen, denn der Ai-Token ist ein digitaler Vermögenswert, der ab dem vierten Quartal 2023 auch an Handelsplattformen gelistet sein wird.

