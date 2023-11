Diese Telegram Kryptowährungen nehmen gerade Millionen USD ein!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Krypto Pre-Sales von TG.Casino sind schon über 1,7 Millionen USD zusammengekommen und in den neuen Token vom WSM Casino wurden bereits im Vorfeld über den Pre-Sales mehr als 50 Millionen USD investiert. Beide Telegram Kryptowährungen sind ideale Investitionen, wenn Sie hohe Renditen suchen und dafür auch bereit sind, ein leicht erhöhtes Risiko zu tragen.

Auch bei yPredict läuft es gut, das Projekt stellt Telegram-Bots mit Tradingsignalen zur Verfügung. Wer lieber in Aktien investiert, kann mit AltIndex die aktuellen Märkte analysieren. Aber zurück zu den Top Telegram Kryptowährungen.

Was ist TG.Casino?

Der Vorverkauf von TG.Casino ist in vollem Gange und jede Phase mit ihrem individuellen Etappenziel auf dem Weg zur Marktkapitalisierung von 2,5 Millionen USD ist schnell ausverkauft. Anleger suchen mit dem Investment in diese Telegram Kryptowährung den Zugang zum weltweit ersten Telegram-Casino.

Kryptowährung TG.Casino Kürzel $TGC Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 100 Millionen Start 20.09.2023 Preis ab 0,15 $ Jetzt traden Kategorie Unterhaltung Tokenburn Ja, regelmäßig Staking Stake-to-Earn Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 25 $ Strategie kurz- und mittelfristig Konzept Telegram-Casino

Durch die Integration in die vollständig anonyme Benutzeroberfläche des weltweit beliebten Messenger-Dienstes steht ein einzigartiges Konzept bereit.

Dieses Konzept hat sich bisher als richtige Strategie erwiesen, denn die Anleger investieren täglich und stündlich neue Höchststände ins Projekt. Anfänger können aber bereits mit nur 10 $ in TG.Casino investieren und mehrfach profitieren.

Das sind die Vorteile von TG.Casino

Weltweit erstes Telegram-Casino

Nahtloses Spielerlebnis mit Kryptowährungen

Vollständig anonyme Benutzeroberfläche in Telegram

Eigener Token im Pre-Sales verfügbar

Passives Einkommen durch Token Staking möglich

Anmeldung ohne KYC-Prozesse

High Roller erhalten einzigartige Prämien

Exklusiver Zugang für treue Spieler

Zusätzlich gibt es Loyalitäts-Boni

Vollständig lizenziertes und reguliertes Krypto-Casino

Teil der Einnahmen fließen in die Staking Rewards

Anleger, die bereits in TG.Casino investiert haben, sind sich offenbar sicher, dass das Konzept aufgeht. Vergleicht man TG. Casino mit anderen Anbietern sind die Vorzüge für Anleger schnell klar, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

TG Casino Stake Roobet BC Games Rollbit Kryptowährungen Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Eigenen Token Ja,$TGC Nein Nein Nein Ja Staking Verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Verfügbar Passives Einkomme Möglich Nein Nein Nein Nein Affiliate System Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar KYC Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Anonymität Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet High Roller Prämien Im Angebot Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Was ist WSM Casino?

Auch die Telegram Kryptowährung von Wall Street Memes Casino ist ein Garant für Erfolg. Der bereits abgeschlossene Vorverkauf hat unfassbare 50 Millionen USD eingebracht. Die Pre-Sales-Phasen waren extrem schnell ausverkauft.

Jetzt wird das Geld für die Weiterentwicklung und den Ausbau der Plattform des Meme-Coins genutzt. Die erste große Veröffentlichung ist das WSM Casino, bei dem Token Inhaber einen ganz besonderen Einzahlungsbonus erhalten.

Name Wall Street Memes Casino Projekt Telegram-Casino Kryptowährung Nativer Utility-Token Kürzel $WSM Blockchain Ethereum Casino live seit 18.10.2023 Passives Einkommen Ja, durch Staking-Rewards VIP-Club Für $WSM Tokeninhaber Kategorie Meme-Coin und Telegram-Casino Staking Methode Stake-2-Earn $WSM-Token für Trading, Staking, Casino Bezahlen mit $WSM, 13 Kryptowährungen, Kreditkarte Tokenburn integriert Mindestbetrag 30 USD Jetzt Telegram Krypto kaufen Mobiloptimiert Ja Rückkaufprogramm 10 %, regelmäßig Bonus /Cash Back Bis 200 % und 25.000 $ maximal Strategie Kurz- und mittelfristig

Wie hoch ist der Bonus im WSM Casino?

Derzeit erhalten Anleger, die den WSM-Token bereits gekauft haben, einen satten Casino-Einzahlungsbonus in Höhe von bis zu 200 % Cash Back und maximal 25.000 $. Zusätzlich erhalten Sie 200 Freispiele. Spieler, die keinen WSM-Token einsetzen, erhalten lediglich 100 Freispiele und keinen Einzahlungsbonus. Es lohnt sich also doppelt, den nativen Utility-Token $WSM jetzt zu kaufen.

Auf der Plattform vom WSM Casino stehen 13 verschiedene Kryptowährungen zur Einzahlung zur Auswahl und über 5.000 Casino-Games bieten Abwechslung. Im Sportsbook gibt es Live- und In-Play-Wetten auf Tausende angesagte Spiele von Fußball und E-Sport bereit. Der erwähnte WSM Casino Bonus wird in 10 Teilauszahlungen ausgezahlt und beträgt maximal 25.000 $ oder 1 BTC bei einer Einzahlung von 12.500 $.

Für die Freischaltung der 200 statt nur 10 Freispiele, müssen Sie mindestens 30 $ als WWSM Casino Token einzahlen.

Fazit: Telegram Kryptowährungen sind gute Investitionen, wenn Sie ein leicht höheres Risiko in Kauf nehmen wollen. Die Renditen sind in der Regel bei billigen Coins überdurchschnittlich hoch. Vor allem, wenn wie im Falle von Wall Street Memes Casino der Vorverkauf schon beendet ist. Der Token Launch geht in der Regel Hand in Hand mit einer Wertsteigerung.

TG.Casino und WSM Casino sind Telegram Kryptowährung bzw. Coins für Telegram- und Krypto-Casinos. Die Preise für beide Coins sind sehr niedrig, doch die Geschäftsmodelle bieten große Mehrwerte für ihre Anleger. Vielleicht schauen Sie einfach mal vorbei!

