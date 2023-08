Dieser 23,5 Millionen $ Meme-Coin könnte noch in 2023 um 1000 % explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit einem Raising Capital von 23,5 Millionen $ im Jahr 2023 ist der Wall Street Memes Presale zweifelsfrei einer der erfolgreichsten seiner Art. Denn viele Meme-Coins starten direkt auf den DEX oder haben nur einen kurzweiligen Vorverkauf von wenigen hunderttausend Dollar. Mehr können kurzweilige Shitcoins eben auch nicht einsammeln. Eine Nachfrage, wie wir sie aktuell im Wall Street Memes (WSM) Presale sehen, hebt den neuen Token von der Masse der Meme-Coins ab und könnte ihn befähigen, das breite Marktsegment im öffentlichen Handel outzuperformen.

Während auch Shiba Inu & Dogecoin wieder bullischer notieren und immer noch Bewertungen von 6-12 Milliarden $ aufweisen, wird Wall Street Memes (WSM) mit 67 Millionen $ zum Handelsstart deutlich moderater taxiert. Da jedoch kumuliert über eine Million Follower in den sozialen Medien den verschiedenen WSM-nahen Kanälen folgen, könnte sich die Bewertung schon bald annähern. Denn mit dieser Gemeinschaft von über eine Million Anhängern, die der zeitlosen Vision von Wall Street Memes ihren Zuspruch erteilt, gehört WSM schon im Vorverkauf zu den ganz großen Meme-Coins – steigt WSM also in 2023 um 10x?

Wall Street Memes geht viral: Zeitloses Konzept findet Anklang

Viralität spielt bei Presales eine zentrale Rolle, da sie für rasche Bekanntheit und Interesse sorgt. Ein viraler Presale zieht mehr Investoren an, fördert das Vertrauen in das Projekt und schafft eine solide Grundlage für zukünftige Marktaktivitäten und das Wachstum des Tokens.

Das Konzept hinter Wall Street Memes, inspiriert von WallStreetBets und dem GameStop-Hype, besitzt ein einzigartiges Potenzial, da es die kollektive Energie und das Engagement von Kleinanlegern einfängt. Diese Verbindung von Finanzwelt und Popkultur schafft eine starke Gemeinschaft, die bereit ist, gemeinsam gegen etablierte Finanzinstitutionen anzutreten.

Auch ein Blick in Krypto-affine soziale Netzwerke wie YouTube zeigt, dass sich zahlreiche Influencer mit enormer Reichweite schon mit WSM beschäftigten. Die steigende Bekanntheit könnte somit weiterhin einen Nachfrageüberschuss kreieren.

Krypto-Wale investieren in WSM

Wenn Krypto-Wale bereits im Presale in einen Meme-Coin investieren, ist das oft ein positives Zeichen. Ihre Beteiligung signalisiert Vertrauen und Interesse an dem Projekt. Wale verfügen in der Regel über umfangreiche Marktkenntnisse und Ressourcen, sodass ihre Investitionen als Indikator für das Potenzial eines Coins gesehen werden. Ihr frühes Engagement kann zudem andere Investoren anziehen und dem Meme-Coin einen initialen Schub geben, was die Akzeptanz und das Wachstum beschleunigt.

Zuletzt offenbarten On-Chain-Daten von Etherscan, dass ein Krypto-Wal allein für eine Million $ WSM akkumuliert hat. In insgesamt fünf Transaktionen investierte dieser einen immensen Betrag in WSM und traut dem Meme-Coin augenscheinlich eine überdurchschnittliche Rendite zu.

Nachfrage im Presale indiziert starkes Potenzial

Die Nachfrage während eines Presales gibt oft einen ersten Einblick in die Akzeptanz und das Interesse an einem Konzept. Ein starker Presale kann als Indikator dafür dienen, dass das Projekt gut im Markt ankommt und von der Community unterstützt wird. Dies kann wiederum darauf hindeuten, dass der öffentliche Handel des Tokens vielversprechend verlaufen könnte, da ein initialer Enthusiasmus oft eben auch zu anhaltendem Interesse und Handelsaktivität führt.

Wenn ein Meme-Coin innerhalb von einigen Monaten über 23,5 Millionen $ vor dem öffentlichen Handel einsammeln kann, ist dies ein starkes Zeichen. Die Community findet das Konzept attraktiv – jeder möchte den neuen „Token der Bewegung“.

Starke Fundamentaldaten: WSM ist ein Community-Meme-Coin

Ein Blick auf Fundamentaldaten und insbesondere Tokenomics im Presale ist entscheidend, um die langfristige Nachhaltigkeit und Fairness eines Projekts zu beurteilen. Diese Daten bieten Einblicke in die Verteilung, das Angebot und potenzielle Wertsteigerungsmechanismen, die für das zukünftige Wachstum und die Stabilität des Coins essentiell sind.

Die Tokenomics von Wall Street Memes (WSM) offenbart einen starken Fokus auf die Community – natürlich, denn hier sollen ja Privatanleger in den Vordergrund gerückt werden, obgleich die Investitionen von Krypto-Walen natürlich gern gesehen sind.

50 % der WSM Token werden bereits im Presale verkauft. Da es keine privaten Zuteilungen von Token an Insider oder das Team gab, werden einer Verwässerung vorgebeugt und Token-Dumps ausgeschlossen. Mit 30 % der Token für Community-Rewards dürften in Zukunft zahlreiche Airdrops für WSM-Halter winken. Zugleich sorgen 20 % für ausreichend Liquidität, um einen reibungslosen, preiseffizienten Handel zu gewährleisten.

WSM geriert sich als Community-Coin – und auch die Tokenomics macht insoweit einen guten Eindruck.

