Dieser 3 Millionen Dollar KI-Coin kann laut ChatGPT um das 10-fache steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Thema künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. Seit ChatGPT wird der breiten Masse klar, welche Möglichkeiten mit KI einhergehen, auch wenn diese schon lange vor der Veröffentlichung des Sprachbots von OpenAI in vielen Bereichen im Einsatz war. Damit ist der ganze Sektor auch aus Investorensicht immer attraktiver geworden. Coins und Aktien, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, sind in den letzten Monaten extrem angestiegen und der Peak dürfte hier noch lange nicht erreicht sein. Laut ChatGPT könnte der nächste KI-Coin, der um das 10-fache ansteigt, schon in den Startlöchern stehen.

Jetzt $YPRED im Presale sichern und hohen Buchgewinn mitnehmen.

Die Gemüter kühlen zwar langsam ab und der erste Schock derer, die Angst hatten, dass künstliche Intelligenz ihnen bald ihren Arbeitsplatz wegnehmen wird, hat nachgelassen, KI ist aber nicht mehr wegzudenken und wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr begleiten. Damit gehen auch zahlreiche neue Möglichkeiten für diejenigen einher, die dem Thema gegenüber offen sind.

Während einige sich noch daran aufhängen, dass die Texte der Sprachbots noch viel zu wenig Emotion vermitteln, erkennen andere genau darin die größte Chance in gewissen Anwendungsfällen. Im Krypto-Trading kann es zum Beispiel von großem Vorteil sein, wenn man seine Emotionen außen vor lässt und seine Entscheidungen anhand von Daten trifft. Hier kommt yPredict ins Spiel und setzt KI ein, um bessere Kursprognosen und Analysen von Coins zu erhalten.

Revolutioniert yPredict den Kryptohandel?

Der Grund, warum die meisten Menschen an der Börse Geld verlieren, liegt nicht darin, dass sie einfach immer auf die falschen Aktien oder Coins tippen. Vielmehr liegt es daran, dass es immer schnell gehen soll, unnötiges Risiko eingegangen wird und bei der kleinsten Kursbewegung in die falsche Richtung Positionen direkt wieder geschlossen werden. Lieber mit weniger Verlust als Totalverlust. Bei Gewinnen wird diese Strategie dann aber oft nicht verfolgt.

Für diejenigen, die ihr Geld bisher nur am Sparkonto hatten, ist es einfach eine große Umstellung, dass der Betrag täglich variiert und man auch mal über Nacht 10 % weniger im Depot haben kann als am Vortag. Da nehmen schnell die Emotionen Überhand und man trifft vielleicht nicht die vernünftigste Entscheidung. Mit yPredict könnte damit nun Schluss sein.

yPredict setzt künstliche Intelligenz ein, um Chartmuster und andere Indikatoren aus der Charttechnik zu erkennen. Sobald sich eine Gelegenheit abzeichnet und bei einem Coin auf eine gute Ein- oder Ausstiegsmöglichkeit hindeutet, erkennt das die KI und sendet entsprechende Handelssignale an die User aus. Damit wird es auch für nicht so fortgeschrittene Trader möglich, Entscheidungen anhand von Daten zu treffen, anstatt sich von Gefühlen leiten zu lassen.

Jetzt mehr über yPredict erfahren.

3 verschiedene Modelle

Der Service von yPredict wird in drei verschiedenen Modellen verfügbar sein. In einer kostenlosen Variante können User erste Prognosen und Analysen erhalten. Damit soll gewährleistet sein, dass sich die Plattform schnell verbreitet und eine hohe Reichweite erzielt. In der “Acitve”- und “Pro”-Variante haben Nutzer dann deutlich mehr Funktionen, können Handelssignale erhalten und ihr Trading nahezu automatisieren.

Diese beiden Modelle sind kostenpflichtig und die Abonnementgebühren, die hier anfallen, werden mit dem $YPRED-Token verrechnet. So erhält $YPRED seinen Wert und dürfte demnach bei wachsender Beliebtheit in der Community auch im Preis langfristig immer weiter steigen. Berichten Krypto-Trader von besseren Ergebnissen durch yPredict, dürfte es nicht lange dauern, bis die Plattform sich durchsetzt. Künstliche Intelligenz und Kryptohandel sind Märkte, die wohl noch lange von starkem Wachstum geprägt sind.

Hier geht’s direkt zur yPredict-Website.

Passives Einkommen durch yPredict

yPredict schafft mehrere Möglichkeiten für die Community, sich ein passives Einkommen über die Plattform und den nativen $YPRED-Token aufzubauen. Zum einen werden 10 % der Abonnementgebühren, die auf der Plattform eingenommen werden, anteilig an die $YPRED-Holder als Rewards wieder ausgeschüttet. Das soll den Verkaufsdruck reduzieren, auch bei Gewinnen durch steigende Kurse.

Zum anderen haben KI-Entwickler die Möglichkeit, ihre Prognose-Modelle auf dem Marktplatz von yPredict zu verkaufen und sich so ein passives Einkommen aufzubauen. Wer Modelle entwickelt, von denen die Community tatsächlich profitiert und mit denen Trader bessere Ergebnisse erzielen, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er sich damit auch eine gute Einnahmequelle geschaffen hat.

Hier gibt es $YPRED im Presale.

Starker Vorverkauf mit hohem Gewinnpotenzial

Der Vorverkauf der $YPRED-Token zur Finanzierung der Plattform läuft bereits auf Hochtouren und hat inzwischen rund 3 Millionen Dollar eingebracht. Das bedeutet, dass yPredict sich schon vor dem Launch großer Bekanntheit erfreut und auch Investoren von dem Konzept überzeugt sind. Wer im Presale bereits investiert, hat den großen Vorteil, dass der $YPRED-Preis im Laufe des Vorverkaufs noch mehrfach angehoben wird.

Aktuell liegt der Vorverkaufspreis für einen $YPRED-Token bei 0,10 Dollar. Bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen wird der Preis noch auf 0,12 Dollar angehoben. Das bedeutet für alle, die bereits jetzt einsteigen, dass sich bis zum Listing an den Exchanges bereits ein Buchgewinn von 20 % ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen oder direkt beim Handelsstart realisiert werden kann.

Jetzt $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.