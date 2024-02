Dieser beliebte Meme-Coin steht kurz vor seinem Listing

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein Meme-Coin sorgt derzeit für ein besonders großes Interesse in der Kryptoszene und steht damit kurz vor seiner Listung an mehreren Kryptobörsen. Die Rede ist an dieser Stelle von Meme-Kombat. Doch was sorgt für eine derart große Beliebtheit?

Meme-Kombat: Ein Meme-Coin mit großer Beleibtheit

Der Erfolg eines Meme-Coins steht und fällt in der Regel mit der Unterstützung und Treue der Community hinter dem Coin. Schafft es ein Meme-Coin, innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl von Menschen für sich zu begeistern, ist eine große Erfolgswelle quasi vorprogrammiert. Genau diese Situation zeichnet sich derzeit bei Meme-Combat ab, obwohl der junge Meme-Coin noch nicht einmal an den verschiedenen Kryptobörsen gelistet ist, sondern sich noch im Presale befindet. Einer der Gründe für den Ansturm ist unter anderem der Mehrwert, der sich hinter dem Coin und dem Projekt verbirgt.

Hinter Meme-Kombat verbirgt sich ein innovatives Play-to-Earn Ökosystems, in dem der Meme-Kombat-Token die zentrale Funktion einnimmt. Im Ökosystem selbst werden in der Zukunft verschiedene Kämpfe in einer Fight-Arena ausgetragen, zwischen den beliebten Meme-Figuren. Für den Start stehen bereits die ersten 11 bekannten Meme-Figuren fest, welche unter anderen folgende sind: Milady, Baby Doge, Pepe, Doge, Floki, Pepe2, Sponge, Shiba und Wojak. Bei diesen 11 Meme-Figuren soll es aber nicht bleiben, eine Vielzahl weiterer sind bereits in Planung. Den ersten Gerüchten zufolge soll sich unter den nächsten auch Bonk befinden.

Von Play-to-Earn bis Bet-to-Earn

An dieser Stelle fragt man sich bestimmt, wie man sich den Ablauf des Spiels vorstellen kann. Zuallererst steht das sogenannte Play-to-Earn im Zentrum, was zugleich einer der beliebtesten Trends in der Kryptoszene ist. In der Fight-Arena können die verschiedensten Kämpfe zwischen den beliebten Meme-Figuren ausgetragen werden, was zugleich großen Spaß bedeutet. Spiele, in denen gegeneinander gekämpft werden kann, sind nicht erst seit gestern beliebt bei der breiten Bevölkerung, sondern ein förmlicher “Dauerbrenner”. Mit dem Spaß am Spiel ist es allerdings noch nicht vorbei, denn je erfolgreicher die Kämpfe sind, desto höher fallen die Belohnungen aus, in Form von Meme-Kombat-Token.

Vereinfacht ausgedrückt bieten die Fights nicht nur großen Spaß, sondern sorgen auch dafür, dass man schnell bares Geld verdienen kann. Daran knüpft unmittelbar die zweite Seite der Medaille an, das Bet-to-Earn. Bei Boxkämpfen oder anderen Kampfsportarten ist es bereits eine lange Tradition, dass auf den Ausgang des Fights gewettet wird. Dem Team von Meme-Kombat ist sich dessen klar bewusst, dass das Wetten auch bei den Meme-Kämpfen nicht fehlen darf. Aus diesem Grund wurde eine Wettfunktion integriert, die es den aktiven Teilnehmern ermöglicht, auf den Ausgang der Meme-Fights zu wetten und dabei eine Vielzahl an Meme-Kombat-Tokens gewinnen zu können. Dabei gilt es anzufügen, dass beide Funktionen in Kombination eines gleichen in der Kryptoszene suchen.

Mit dem $MK-Token attraktive Renditen erzielen

Für Investoren bietet sich auf der anderen Seite eine ausgezeichnete Möglichkeit, um attraktive Renditen zu erzielen. Was gibt es besseres, als die geballte Kraft der derzeit beliebtesten Meme-Figuren in der Kryptoszene. Die Chancen sind dementsprechend sehr hoch, dass Meme-Kombat in nur kürzester Zeit nach der Listung deutlich an Wert hinzugewinnen kann. Derzeit liegt der Preis eines Tokens noch bei 0,279 US-Dollar. Die Betonung ist noch, denn in spätestens 9 Tagen ist der Vorverkauf beendet und die Listung an den Kryptobörsen steht bevor.

Wer Meme-Coins allerdings kennt, der weiß, dass nach dem starken Anstieg nicht selten ein deutlicher Dump in Richtung Süden folgt. Wie unschwer zu erkennen ist, ist der Meme-Kombat-Token allerdings eng mit seinem Ökosystem verbunden, sprich, je erfolgreicher die Plattform, desto höher ist die Nachfrage nach dem $MK-Token. Die Chancen auf einen schmerzhaften Dump sinken auf diese Weise entscheidend. Das ist allerdings nicht alles, was das Gründerteam geplant hat, um den Wert langfristig stabil halten und sukzessive steigern zu können.

Für langfristige Stabilität kann insbesondere ein attraktives Staking sorgen, welches die Investoren bindet und damit zugleich die Liquidität an Meme-Kombat-Tokens entscheidend reduziert. Genau dieses Staking-Programm wurde gleichzeitig mit den ersten Verkäufen aufgelegt. In der kurzen Zeit, seit dem Start, sind dadurch bereits rund 36 Millionen Token in das Programm geflossen. Kein Wunder, denn der derzeitige APY liegt bei unglaublichen 108 Prozent. Im Verlauf der Zeit ist zwar zu erwarten, dass die Jahresrendite abnehmen wird, trotzdem wird sie aller Voraussicht nach langfristig im attraktiven zweistelligen Prozentbereich liegen. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die Tokennomics.

Die Tokennomics von Meme-Kombat

Innerhalb der Vorverkaufsphase werden maximal 50 Prozent der verfügbaren Tokens auf den Markt gebracht, welche, wie bereits erwähnt, in nur 9 Tagen abgeschlossen ist. Damit die Plattform nach dem Start schnell an Attraktivität gewinnen wird, sind weitere 30 Prozent der Tokens für Prämien bei den Kämpfen reserviert. Darüber hinaus stehen 10 Prozent für die Listungen an den dezentralen Börsen parat, sowie 10 Prozent für Belohnungen der treuen Community hinter Meme-Kombat.

Meme-Kombat: Wie hoch ist das Renditepotenzial?

Die entscheidende Frage, um die sich für Investoren alles dreht, ist zweifelsfrei die nach der Rendite. Zieht man an der Stelle die Einschätzungen diverser Branchenexperten heran, dann bestätigen diese großteils ein Renditepotenzial, welches im höheren zweistelligen Faktorbereich liegt. Entscheidend dafür ist, dass Meme-Kombat bereits vor dem Börsenstart eine hohe mediale Aufmerksamkeit erzielen konnte. Diese hohe mediale Aufmerksamkeit hat der Meme-Token insbesondere den folgenden Fachseiten zu verdanken: Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Finbold, BeInCrypto, FXStreet, NewsBTC, CryptoPotato und BTC-Echo. Gelingt es Meme-Kombat direkt nach Börsenstart seinen fulminanten Lauf fortzusetzen, dann stehen schnell die Türen bei den großen Kryptobörsen wie Binance und KuCoin offen. Mit Beginn dieses Moments könnte der Meme-Coin in die Fußstapfen von PEPE, BONK und vielen weiteren erfolgreichen Meme-Coins eintreten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.