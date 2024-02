Dieser Coin könnte 2024 Solana Konkurrenz machen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana gehört spätestens seit Ende letzten Jahres wieder zu den beliebtesten Kryptowährungen am Markt. Innerhalb von nur wenigen Tagen stieg der Kurs von rund 20 US-Dollar auf mehr als 120 US-Dollar ab. Kein Wunder, dass Solana damit auf Platz 5 aller Kryptowährungen liegt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Doch ein Coin hat das Potenzial, Solana in diesem Jahr um Längen zu übertreffen. Die Rede ist an der Stelle von SPONGE V2.

SPONGE V2 als Nachfolger von SPONGE

Die zweite Version von SPONGE knüpft unmittelbar an der ersten an, nur mit noch mehr Potenzial, obwohl bereits die erste SPONGE-Version grandiose Erfolge gefeiert hat. Blickt man auf das aktuelle Kurschart von SPONGE V1, dann steht der Meme-Coin mit rund 125 Prozent im Plus, innerhalb der letzten sieben Tage. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass SPONGE V1 für derartige Erfolge gesorgt hat. Bereits im Oktober vergangenen Jahres sprang der Kurs schnell in Richtung Norden und sorgte damit für eine Rendite von mehr als Faktor 5. Ein Grund für den Erfolg ist unter anderem die Meme-Figur Spongebob, die bei den meisten Menschen Kindheitserinnerungen weckt und überaus beliebt ist.

Das ist es auch, was einen Meme-Coin erfolgreich werden lässt: Die Community hinter dem Token. Genau diese starke Community konnte sich SPONGE innerhalb der letzten Monate aufbauen, um genauer zu sein, seit der Auflage im Mai letzten Jahres. Die hohen Kurssprünge in den letzten Wochen verdeutlichen zudem, dass die aufgebaute Community noch immer hinter SPONGE steht und äußerst aktiv ist. Doch mit SPONGE V2 rückt nun zunehmend die zweite Version in den Fokus und wird bald SPONGE V1 ablösen. Bevor es jedoch soweit ist, ist der Meme-Coin zum Vorzugspreis im Presale erhältlich. Aus diesem Grund lohnt es sich, die neue Kryptowährung in den Fokus zu nehmen.

SPONGE V2 – Die wichtigsten Fakten im Überblick

Wie auch schon SPONGE V1 basiert der Meme-Coin auf dem Ökosystem von Ethereum. Damit stellt SPONGE V2 einen sogenannten ERC 20-Token dar, mit dem diverse Vorteile verbunden sind. Einer dieser Vorteile ist das hohe Maß an Sicherheit, das durch das Ethereum-Ökosystem garantiert wird. Darüber hinaus kann der Token innerhalb von nur wenigen Sekunden durch das Netzwerk bewegt werden, mit minimalem Energieeinsatz. Seitdem Ethereum seinen Konsensmechanismus auf Proof-of-Stake umgestellt hat, konnte der Energieverbrauch um 99,9 Prozent reduziert werden, wovon SPONGE V2 bestens profitieren kann. Aber das ist noch lange nicht alles, was SPONGE V2 verkörpert.

Insbesondere ist es der Mehrwert, der für den Unterschied sorgt, denn die meisten anderen Meme-Coins haben diesen zumeist nicht. In den vergangenen Monaten hat das Entwicklerteam von SPONGE V2 intensiv an einem Spiel gearbeitet, welches ganz nach dem Play-to-Earn-Prinzip aufgebaut ist. Die Spieler werden dadurch in die Situation versetzt, nicht nur Spaß am Spiel selbst haben zu können, sondern dabei richtiges Geld verdienen zu können. Der SPONGE V2 Token wird dabei die zentrale Rolle einnehmen. Nach derzeitigem Stand sind zwei Versionen geplant, eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige. Mit dieser Strategie ist sichergestellt, dass so viele potenzielle Spieler wie nur möglich angesprochen werden.

Geld verdienen mit SPONGE V2 Token

In Verbindung mit dem neu auf dem Markt veröffentlichten Spiel ist eine optimale Basis dafür geschaffen, dass die Nachfrage nach dem Meme-Coin stetig ansteigt. Dabei gilt die Tatsache, je erfolgreicher das Play-to-Earn-Spiel ist, desto höher wird die Nachfrage nach SPONGE V2 sein. Für Investoren ist damit eine ausgezeichnete Ausgangssituation gegeben, um mit einem Investment überdurchschnittliche Renditen erzielen zu können. Darüber hinaus liegen Meme-Coins allgemein im Trend an den Kryptobörsen und erzielen Kursrenditen, die weit von denen der Altcoins entfernt sind.

Die wichtigste Hürde in diesem Zusammenhang bereits genommen, das Stichwort lautet an der Stelle: Community. Erwartungsgemäß wird SPONGE V2 zum Großteil auf die bestehende Community der ersten Version des Tokens zurückgreifen können. Alleine auf “X” misst die bestehende Community mehr als 30.000 Anhänger, Tendenz steigend. Damit aber nicht genug. Neben der reinen Rendite durch Steigerungen im Preis ermöglicht das Team hinter dem Projekt ein attraktives Staking des Coins. Damit werden Renditen ermöglicht, die deutlich über derer von vielen anderen Kryptowährungen liegen, teilweise sogar zweistellig. Doch nicht nur für Renditen sorgt das Staking, sondern auch für eine Verknappung des Angebots und damit für eine langfristige Wertsteigerung.

So viel Potenzial steckt in den Meme-Coin

Die zentrale Frage, um die sich alles dreht, ist die über das Potenzial, welches sich tatsächlich hinter dem beliebten Meme-Coin steckt. Die meisten Analysten sind sich an der Stelle einig, dass das Potenzial, welches in SPONGE V2 steckt, zweifelsfrei massiv ist. Einige Analysten sehen sogar echte Konkurrenz für BONK und die Möglichkeit, dass SPONGE V2 BONK nochmals deutlich übertrifft. Dabei gilt es zu erwähnen, dass Bonk teilweise für eine Rendite von mehr als Faktor 70 gesorgt hatte. Ein Invest in Höhe von 100 Euro würde sich damit schnell zu einem Vermögen von 70.000 Euro entwickeln. Doch eines ist bereits jetzt klar, bei einem Meme-Coin ist alles möglich, auch innerhalb von nur wenigen Minuten und Stunden.

Abschließend gilt es noch einen Blick darauf zu werden, wie in den potenzialreichen Coin investiert werden kann. An der Stelle ist in zwei Kategorien zu unterscheiden. Sind bereits SPONGE V1 Coins vorhanden, dann können diese mittels einer Bridge vereinfacht in SPONGE V2 Coins umgewandelt werden. Doch nicht jeder hat das Glück und ist bereits investiert. Aber auch in diesem Fall stehen alle Türen offen. Auf der Website des Projektes ist ein Kauf des SPONGE V2 Coins mit nur wenigen Schritten möglich. Wie genau das geht, ist ebenfalls schrittweise und ausführlich nachfolgend beschreiben.

