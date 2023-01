Dieser Coin könnte bald das 10-fache Wert sein - Calvaria PreSale nähert sich dem Ende

Langsam neigt sich der PreSale des neuen Play2Earn Trading Card Games Calvaria – Duels of Eternity dem Ende zu. Den Machern ist es bis dato gelungen, rund 2,7 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Auch das erste Listing nach Ende des Vorverkaufs steht fest. Das IEO wird auf BKEX stattfinden. Das genaue Datum wird allerdings noch bekannt gegeben. Der Coin wird ebenfalls bei Changelly Pro und LBank gelistet werden.

Was unterscheidet Calvaria – Duels of Eternity von anderen Play2Earn Games?

Viele Gamer, die Play2Earn ausprobieren, beklagen sich über verwaschene Texturen, eine ruckelnde Spielmechanik und schlechte Grafiken. Bei vielen Projekten steht der Spielspaß an zweiter Stelle und es wird nur gezockt, um Geld zu verdienen, was man den Games deutlich anmerkt und die Spieler die Plattformen genauso schnell wieder verlassen, wie sie gekommen sind. Die Macher von Calvaria -Duels of Eternity möchten ihre Gamer langfristig an das Projekt binden – und das geht eben nur über den Spielspaß und ein fesselndes Gameplay.

Mehr über Calvaria erfahren

Bei Calvaria müssen die Gamer eine einzigartige Spielstrategie entwickeln, um ihre Gegner zu besiegen. Man hat die Auswahl zwischen unterschiedlichen Klassen, Decks und einzigartigen Karten, um die eigene Strategie immer wieder zu verbessern und zu verfeinern. Dazu kann man beispielsweise im In-Game-Shop verschiedene Upgrades kaufen. Man kann diese aber auch aktiv im Spiel gewinnen. Alle Upgrades, Decks und vor allem die seltenen Karten sind NFT, das heißt sie gehören dem Gamer wirklich. Token kann man beispielsweise im PvP-Modus gewinnen. Es soll aber auch Einzielspieler-Events und Season-Tournaments geben.

Die Story des Trading Card Games ist eng an die mexikanische Mythologie angelehnt, was eine interessante Story verspricht. Diese wird übrigens auf der Seite lediglich angeteasert. Um zu erfahren, was es mit „The Void, „Miaquilia“ und „Arcilla Vivina“ auf sich hat, muss man das Game aktiv spielen, denn die Geheimisse werden erst nach und nach aufgedeckt. Durch den Storymodus ist Calvaria ist also kein klassisches Trading Card Game, dass sich vor allem auf PvP konzentriert. Die Macher hinter Calvaria haben sich übrigens zu einem AAA-Gamedesign verpflichtet. Manche der Hauptcharaktere sollen in 3-D spielbar sein. Calvaria wird also neben einem hohen Spielniveau auch ein großartiges Game-Design bieten. Die Alpha-Version des Games soll übrigens im ersten Quartal 2023 gelauncht werden.

Nicht nur Play2Earn, sondern auch Free-to-Play

Vor allem „klassische“ Gamer stehen den Blockchain-Games eher misstrauisch gegenüber. Deswegen entwickeln die Macher auch eine Free-to-Play Version des Games. Diese soll als Mobile Game auf dem Smartphone gezockt werden können. Dass solche Spiele durchaus funktionieren können, hat nicht zuletzt der große Erfolg von Diablo: Immortal gezeigt. Im Unterschied zur Blockchain Version des Games gibt es in der Free to Play Version allerdings keine NFT und die Gamer können auch kein Geld verdienen. Allerdings wird über einen Tracker aufgezeigt, wie viel man hätte verdienen können. Um Play2Earn spielen zu können, muss man vorher ein NFT-Kartendeck kaufen.

RIA zum günstigen PreSale Preis kaufen

Trading Card meets Blockchain

Trading Card Games – oder zu Deutsch Sammelkartenspiele – sind seit den 90er Jahren enorm beliebt. Eines der bekanntesten Spiele ist, neben Pokémon und Yu-Gi-Oh, Magic: The Gathering. Von diesem Game gibt es rund 20.000 Karten und weltweit gibt es rund 35 Millionen Fans beziehungsweise Spieler. Die teuerste Karte der Welt stammt ebenfalls aus diesem Spiel: der Black Lotus. Diese ist nicht nur extrem wertvoll, sondern auch noch spielstark. Ein signierter Black Lotus aus dem Alpha Deck kostet rund 425.000 Euro. Der Prototype Turtok von Pokémon wurde für 360.000 US-Dollar verkauft. In Calvaria wird es ebenfalls Ultra-Rare (ultraseltene) NFT Karten geben, die eine ebenso große Wertsteigerung erleben könnten. Gleichzeitig spricht das Game einen Riesenmarkt an. Von Yu-Gi-Oh wurden beispielsweise 2011 schon rund 25 Millionen Karten verkauft und von Pokémon bis 2021 rund 34 Milliarden Karten. Die Macher von Calvaria heben mit der Blockchaintechnologie das klassische Sammelkartenspiel auf die nächste Ebene. Die NFT sollen übrigens nicht nur auf dem In-Game Marktplatz, sondern auch bei Sekundärmärkten und Drittanbietern gehandelt werden können.

RIA im PreSale kaufen

Der native Token der Plattform RIA kann momentan noch im PreSale gekauft werden. Derzeit läuft die fünfte und letzte Phase und ein RIA-Token kostet 0,0325 US-Dollar. Das Ende des PreSales ist für 31. Januar 2023 geplant. Sollte der geplante Hardcap von

3.075.000 US-Dollar allerdings vorher erreicht werden, wird auch der Vorverkauf dementsprechend frühzeitig beendet.

Einem Kryptowal ist auch das große Potenzial von Calvaria ins Auge gestochen und hat sich für rund 100.000 US-Dollar RIA-Token gegönnt. Gerade solche Investoren haben in der Regel eine Nase für ein gutes Geschäft. Calvaria baut auf der Layer-2 Lösung von Polygon auf und wird auch von den Polygon Studios unterstützt. Der RIA wird tief in das Ökosystem der Plattform eingebettet werden. Der Token ist nicht nur Reward, dient als Zahlungsmittel und berechtigt an der DAO -Teilnahme. Der Coin kann auch außerhalb an den Börsen gehandelt werden.

RIA Token im PreSale kaufen