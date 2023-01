Dieser Coin könnte demnächst um das 80-fache steigen

Die neuste Kryptowährung auf dem GameFi-Markt bietet ein beeindruckendes Potenzial, welches sich in den kommenden Jahren noch vervielfältigen sollte. Denn durch das außergewöhnliche Konzept bieten sich hervorragende Skalierungsmöglichkeiten, welche ein exponentielles Wachstum in den ersten Jahren wahrscheinlich machen könnte. Um welche chancenreiche Kryptowährung es sich genau handelt und welches Potenzial in ihr steckt, soll jetzt der folgende Beitrag aufzeigen.

Rekordgeschwindigkeit des Vorverkaufs nimmt zu

Anfang des Monats hat der Vorverkauf von einem der bedeutendsten Projekte auf dem GameFi-Markt begonnen. Seitdem ist die Nachfrage trotz des Bärenmarktes kontinuierlich und schnell gestiegen, sodass es mittlerweile schon auf eine Finanzierungssumme von mehr als 865.547 US-Dollar kommt.

Somit wurde der nächste Meilenstein von 1,12 Mio. US-Dollar sowie das Ende der zweiten Vorverkaufsphase schon bald erreicht. Vermutlich wird die Charge aufgrund der rekordverdächtigen Nachfrage bereits innerhalb der nächsten Stunden ausverkauft sein. Allerspätestens wird die Phase jedoch innerhalb der nächsten 7 Tage abgeschlossen, wenn der Countdown abgelaufen ist.

Während die Token in der ersten Phase noch für 0,007 US-Dollar erhältlich waren, sind sie in der aktuellen Phase bereits auf 0,01 US-Dollar angestiegen. In wenigen Tagen wird der Tokenpreis wiederum auf 0,013 US-Dollar um 30 % erhöht. Daher sollten sich Interessierte besser beeilen, um sich frühzeitig die bestmöglichen Konditionen sichern zu können. Denn noch immer können rechtzeitige Anleger von besonders attraktive Renditen profitieren. Schließlich bietet Meta Masters Guild unter den Presales eine der höchsten sicheren Wertsteigerungen innerhalb von 3 Monaten.

Somit stellt es auch eine hervorragende Alternative zu bereits öffentl­ich notierten Kryptowährungen dar. Denn während eines Vorverkaufs sind keinerlei Kursverluste möglich, während sie im Kryptowinter mit der drohenden Gewinnrezession an den Aktienmärkten bei den anderen Assets jederzeit wahrscheinlich sind. Stattdessen profitieren Anleger durch den Vorverkauf mit schrittweisen Preisanhebungen von einer relativ sicheren Rendite in Höhe von bis zu 229 %. Aber auch langfristig bietet bei Meta Masters Guild eines der besten Potenziale unter den Kryptowährungen.

Jetzt frühzeitig in erste Mobilegaming-GameFi-Plattform investieren!

Massives Potenzial von Meta Master Guild

Mittlerweile haben sich die Handys bis zu den Tablets zu besonders leistungsfähigen Geräten entwickelt, welche auch hochwertigere Spiele als Snakes ermöglichen können. Stattdessen werden auch immer mehr hochqualitative Games entwickelt, welche einen vergleichbaren Unterhaltungswert wie herkömmliche Computerspiele bieten.

Zudem gibt es wesentlich mehr Handynutzer als Personen mit einem Computer. So werden bereits jetzt 58 % der Gewinne der App-Stores von den Handyspielen generiert. Im Unterschied zu Computer- und Konsolenspielen konnten sogar die Einnahmen im Vorjahresvergleich um 7,3 % gesteigert werden. Dabei wird laut Statista bis zum Jahr 2025 mit einer Penetrationsrate von 28,5 % gerechnet.

Meta Masters Guild könnte durch seine außergewöhnliche Positionierung leicht einen Burggraben ausbauen und sich zu dem führenden Anbieter von P2E-Mobilegames entwickeln. Denn es handelt sich nicht nur um eine Kryptowährung eines einzigen Games, sondern um eine GameFi-Plattform, auf welcher unterschiedlichste Entwicklerteams ihre Spiele veröffentlichen. Aus diesem Grund kann das Projekt auch wesentlich günstiger und schneller eine größere Reichweite erzielen. Durch die dadurch entstehende Nachfrage sollte dann auch der Preis steigen.

Außerdem lassen sich Mobilegames wesentlich zügiger und preiswert entwickeln als Games für Computer oder Konsolen. Durch diesen Umstand könnte Meta Masters Guild mit seinen Mobilegames, welche auch im Browser spielbar sein sollen, noch einmal schneller für eine größere Verbreitung sorgen.

Ein weiterer Vorteil der Plattform liegt in dem geringeren Risiko als bei einem Einzelspiel, da es sich um ein diversifiziertes Investment handelt. Schließlich ist die Erfolgschance bei einem Sortiment von Spielen wesentlich höher. Aufgrund all dieser Vorteile prognostizieren schon einige Analysten dem Coin eine Rendite von 80x.

Jetzt in chancenreichsten Mobilegaming-Coin investieren!

Wie Meta Masters Guild das Mobilegaming und P2E revolutioniert

Die ersten Kryptogames hatten noch viele Schwachstellen, welche einer nachhaltigen Verbreitung im Wege standen. Dennoch konnten sie zeitweise für eine beachtliche Nachfrage sorgen. Was sich jedoch weniger vorteilhaft auswirkte, war der geringe Unterhaltungswert der monotonen Tätigkeiten, welche eher an schlecht bezahlte Jobs als an Spiele erinnert haben.

Durch Meta Masters Guild sollen die Kryptomobilegames in das nächste Zeitalter geführt werden. Anstelle der Monetarisierung in den Mittelpunkt zu stellen, möchte das Team von Meta Masters Guild die Kundenbedürfnisse bestmöglich zufriedenstellen, um somit für den wichtigsten Erfolgsgaranten zu sorgen. In diesem Zusammenhang sollen die Spieler für ihre Leistungen an dem Spielerfolg stärker beteiligt werden. Zudem soll eine Demokratisierung des Gamings erreicht werden. Deshalb können die Nutzer auch über die Entwicklung der Games abstimmen. Zudem sollen diverse Beteiligungsmöglichkeiten geboten werden, sodass die Gamer auch durch verschiedene Investments von dem Erfolg der Spiele profitieren können.

Während es bisher für andere Kryptogames noch schwierig war, in den App-Stores von Apple und Google aufgenommen zu werden, hat das Team von Meta Masters Guild eine Möglichkeit gefunden. Denn sie nutzt anstelle von Kryptowährungen Diamanten und NFTs für die Vergütung von Belohnungen. Diese lassen sich jedoch auch in den Token von Meta Masters Guild sowie dann in Fiatwährungen wie Euro umtauschen. Durch die Aufnahme in die App-Stores profitiert Meta Masters Guild von einer wesentlich höheren Aufmerksamkeit sowie vor allem Seriosität. All dies dürfte sich förderlich auf die Nachfrage und daher auch auf den Kurs auswirken.

Im Unterschied zu kostenpflichtigen Kryptospielen, welche teilweise exorbitante Kosten für ein einziges Ausprobieren verursachen, hat sich das Team von Meta Masters Guild für eine Free-to-Play-Version entschieden. Denn auf diese Weise können selbst Personen von außerhalb des Blockchainbereichs besonders leicht sowie ohne finanzielle und technische Hürden die Spiele ausprobieren. Dies könnte ein entscheidender Faktor sein, da sich F2P bereits in der Vergangenheit zu einem der großen Trends unter den Spielen entwickelt hat. Die Einnahmen werden in diesem Zusammenhang dann über andere Wege wie den Verkauf von Skins und anderen Extras generiert.

Jetzt mit $MEMAG Presale bis zu 229 % Presalerendite sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.