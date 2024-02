Dieser Coin könnte massiv vom kommenden Bitcoin Halving profitieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während die Kryptowelt noch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs durch Schwergewichte wie BlackRock zu Beginn des Jahres 2024 verdaut, zeichnet sich ein fundamentaler Wendepunkt ab: Das vierte Bitcoin Halving im April 2024. Das Ereignis, bei dem die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbiert wird, verspricht nicht nur eine Verknappung des Angebots, sondern könnte auch einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Bitcoin und damit verbundenen Projekten haben. Vor allem ein brandneues PreSale-Projekt könnte maßgeblich davon profitieren.

Das nächste Bitcoin Halvings steht bald an

Das Bitcoin Halving ist ein fundamentales Ereignis in der Kryptowelt, das alle vier Jahre stattfindet. Seine Bedeutung kann kaum unterschätzt werden, da es direkt die Menge an neuen Bitcoins beeinflusst, die in Umlauf gebracht werden können. Das Prinzip hinter dem Halving ist relativ einfach, aber die Auswirkungen auf den Markt sind tiefgreifend.

Bitcoin wird durch das Proof of Work-Konsensverfahren gesichert. Hierbei stellen Miner Rechenleistung bereit, um neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen und erhalten im Gegenzug Belohnungen in Form von neuen Bitcoins. Die Belohnung motiviert Miner, die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Das Halving reduziert diese Belohnung um die Hälfte, was bedeutet, dass mit jedem Halving die Rate, mit der neue Bitcoins geschaffen werden, signifikant sinkt. Das nächste Halving ist für den 21. April 2024 angesetzt, bei dem die Belohnung von 6,25 auf 3,125 Bitcoin pro validiertem Block gesenkt wird.

Die künstliche Verknappung des Angebots wurde vom Bitcoin-Entwickler Satoshi Nakamoto bewusst in das Design der Kryptowährung integriert. Das Ziel war es, eine Inflation zu verhindern und Bitcoin als deflationäres Gut zu etablieren, ähnlich wie Gold. Mit einer festgelegten maximalen Menge von knapp 21 Millionen Bitcoins soll sichergestellt werden, dass die Währung über die Jahre an Wert gewinnt, solange die Nachfrage steigt oder gleich bleibt.

Quelle: BitPanda

Historisch gesehen hat das Halving immer signifikante Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin gehabt. In der Vergangenheit führten Halvings zu einem Anstieg der Nachfrage, da sowohl Investoren als auch Miner die zukünftige Verknappung des Angebots antizipierten. Die Zyklen haben dazu beigetragen, dass der Wert von Bitcoin langfristig gestiegen ist, obwohl der Markt kurzfristig von hoher Volatilität geprägt sein kann.

Das bevorstehende Halving im April 2024 rückt nun erneut in den Mittelpunkt des Interesses. Mit dem Countdown, der die Tage bis zu diesem Ereignis zählt, steigt auch die Spannung unter den Anlegern. Die Erwartung ist, dass, wie bei den vorherigen Halvings, eine Reduzierung der neuen Bitcoin, die in den Markt fließen, langfristig zu einem Preisanstieg führen wird.

Inmitten der Aufregung rund um das bevorstehende Bitcoin Halving rückt ein innovatives Projekt in den Vordergrund, das die Art und Weise, wie Menschen an das Bitcoin-Mining herangehen, revolutionieren könnte: Bitcoin Minetrix.

Bitcoin Minetrix könnte besonders vom Halving profitieren und bietet aktuell eine interessante Investitionsmöglichkeit

Das Projekt repräsentiert einen Wendepunkt in der Welt des Cloud-Minings, indem es eine Plattform bietet, die es jedem ermöglicht, Bitcoin auf eine effiziente und transparente Weise zu minen, ohne sich den traditionellen Hürden des Minings stellen zu müssen. Durch die Tokenisierung des Prozesses stellt Bitcoin Minetrix eine Brücke zwischen der technischen Komplexität des Bitcoin-Minings und der breiten Masse der Krypto-Interessierten her. Anstatt in teure Hardware zu investieren, Stromkosten zu tragen und technische Herausforderungen zu meistern, ermöglicht Bitcoin Minetrix den Nutzern, durch das einfache Staking von BTCMTX-Tokens Mining-Kapazitäten zu erwerben.

Die Plattform nutzt das Prinzip des dezentralisierten Cloud-Minings, wodurch sie sich von den Risiken traditioneller Cloud-Mining-Angebote abhebt. Viele Cloud-Mining-Dienste waren in der Vergangenheit von Betrug und mangelnder Transparenz geprägt. Bitcoin Minetrix hingegen setzt auf die Sicherheit und Transparenz der Blockchain-Technologie, um Nutzern eine vertrauenswürdige und effiziente Mining-Erfahrung zu bieten.

Zentrales Element von Bitcoin Minetrix ist das Stake-to-Mine-Prinzip. Nutzer erwerben BTCMTX-Tokens, die innerhalb der Plattform gestakt werden können, um Mining-Credits zu erhalten. Diese Credits können dann genutzt werden, um Anteile an der Mining-Kapazität von Bitcoin Minetrix zu erlangen.

Darüber hinaus bietet Bitcoin Minetrix eine Lösung für einige der größten Probleme des traditionellen Minings: hohe Hardwarekosten, Betrugsrisiken durch Drittanbieter und den zunehmenden Energiebedarf. Indem das Mining in die Cloud verlagert und durch Token gesteuert wird, verringert Bitcoin Minetrix die ökologischen und finanziellen Belastungen für den Einzelnen und trägt zu einer nachhaltigeren und gerechteren Verteilung der Mining-Rewards bei.

PreSale und Staking: Die Tore zu Bitcoin Minetrix öffnen sich

Mit dem Countdown, der unaufhörlich tickt (weniger als 5 Tage bis zum nächsten Preisanstieg), befindet sich Bitcoin Minetrix in einer entscheidenden Phase für Investoren, die Teil des Projektes werden möchten. Bislang wurden beeindruckende 10.631.020,04 USDT von dem Ziel von 13.388.576 USDT eingesammelt, was die starke Nachfrage und das Vertrauen in das Potenzial von Bitcoin Minetrix unterstreicht.

Der momentane Preis für 1 BTCMTX beträgt lediglich 0,0134 USDT, und ermöglicht auch Kleinanlegern ein günstigen Investement in das Projekt. Die Gesamtzahl der bis jetzt gestakten BTCMTX beträgt zudem bereits 656.974.149. Mit geschätzten Belohnungen von 63 Prozent pro Jahr bietet das Staking-Modell von Bitcoin Minetrix eine attraktive Rendite für diejenigen, die ihre Tokens langfristig halten und staken möchten.

Die Tokenomics von Bitcoin Minetrix sind zudem sorgfältig darauf ausgerichtet, die langfristige Entwicklung und das Wachstum der Plattform zu unterstützen. Von den insgesamt emittierten Tokens werden 42,5 Prozent direkt in die Bitcoin-Mining-Operationen von Bitcoin Minetrix fließen. Weitere 35 Prozent der Tokens sind für Marketingmaßnahmen vorgesehen, um Bitcoin Minetrix in der Krypto-Gemeinschaft bekannt zu machen und das Projekt weiter zu skalieren. Die Staking-Belohnungen sind mit 12,5 Prozent der Tokens angesetzt, während 10 weitere Prozent der Tokens für Community-Belohnungen reserviert sind, um die aktive Teilnahme und das Engagement der Nutzer zu honorieren.

In Anbetracht des bevorstehenden Preisanstiegs und der soliden Fundamentaldaten, die durch die Tokenomics von Bitcoin Minetrix untermauert werden, stehen potenzielle Investoren vor einer möglicherweise goldenen Gelegenheit. Die Partizipation am PreSale und das Staking von BTCMTX-Tokens bieten nicht nur die Chance auf attraktive Renditen, sondern auch die Möglichkeit, Teil eines revolutionären Projekts im Bereich des Bitcoin-Minings zu werden.

