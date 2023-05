Dieser Coin 🪙 saugt die Liquidität aus PEPE 🐸 und anderen Memecoins ab! KI sagt, dieser Coin ist wie eine virale Explosion 💥!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

AiDoge und $SPONGE beschäftigen uns diese Woche, und zwar in positiver Weise. Auch wenn Steve Wozniak, Apple Co-Gründer, befürworten würde, die Entwicklung der intelligenten Technologien würde sich verlangsamen, so ist am Markt eine ganz andere Tendenz erkennbar.

Über Steve Wozniaks Angst vor KI haben wir bereits berichtet. Die positiven Nachrichten liegen im Augenblick ganz vorne, denn Anleger haben Künstliche Intelligenz für sich entdeckt. Besonders am Krypto Markt sind neue Projekte aufgetaucht, die intelligente Anwendungen nutzen oder bieten.

AiDoge nutzt KI für Meme Generator

yPredict bietet intelligente Trading Signale

$SPONGE kommt ohne KI aus

PEPE muss herbe Liquiditätsverluste hinnehmen

So geht es dem Markt derzeit

In der gestrigen Ethereum Kurs Prognose wurde klar, dass derzeit die Altcoins und ihre Kurse an den Börsen eher seitwärts tendieren. Anleger macht das nicht nur bei ETH nervös. Schließlich sind es vor allem neue Trader, die in den letzten Monaten die günstigen Kurse zum Einstieg in das Krypto Trading genutzt haben. Als Anfänger fehlt ihnen noch die notwendige Geduld, auch bei Kursbewegungen nach unten oder zur Seite ruhig zu bleiben.

Ruhe ist derzeit für Anleger von AiDoge, yPredict, $SPONGE und PEPE kein Thema. Denn die Meme Coins sorgen für Furore, PEPE geht die Liquidität aus und KI-Kryptos wie AiDoge und yPredict bringen neue Anwendungen auf den Markt. Aber der Reihe nach!

Meme Generator mit KI: AiDoge

AiDoge ist der Best Meme Generator, den Deutschland derzeit hat. Die AiDoge Prognose von Coincierge zeigt, wie groß das Potenzial ist, dass die KI in diesem Projekt auslösen kann. Mit der Eingabe weniger Informationen erhalten Benutzer relevante Memes, die sich einzig in Ihrem digitalen Besitz befinden. Sie können damit also machen, was Ihnen gerade passt. Das Minten eines NFTs ist ein solcher Anwendungsfall.

Das Meme lässt sich aber auch einfach downloaden und für die Content Erstellung verwenden. Mithilfe von verschiedenen Filtern werden die Memes sortiert. Neue Memes werden veröffentlicht und können von anderen Usern bewertet werden. Das gibt nicht nur eine zusätzliche Einnahmequelle für Benutzer, denn über die abgegebenen Stimmen werden Einnahmen generiert, an denen die Ersteller beteiligt werden.

Benutzer haben auch ein Gefühl dafür, ob ihre neuen Memes in der großen Gemeinschaft sozialer Plattformen Erfolg haben werden oder nicht. Derzeit ist der Token im Vorverkauf verfügbar und kann zu einem besonders günstigen Preis erworben werden. Aktuell kostet der $Ai-Token 0,00003 $. Das Projekt befindet sich in Phase 11. Insgesamt sind 20 Phasen vorgesehen.

Trading Terminal und Web 3.0 Plattform: yPredict

Das Web 3.0 wird kommen, davon sind alle Experten überzeugt. Im Grunde genommen hat die neue Ära des Internets bereits begonnen. Entwicklungen wie das Metaverse, dezentralisierte Plattformen und auch Bitcoin an sich, haben die Weichen gestellt. Nutzer haben bereits an zahlreichen Stellen die Möglichkeit, einen Blick ins Web 3.0 zu werfen. Vielleicht nicht immer bewusst, aber die Technologie beginnt sich zu entfalten.

Auch yPredict ebnet mit seiner Plattform den Weg und macht ihn frei für ein Internet, in dem Nutzer nahtlosen Zugang zu verschiedenen Ökosystemen haben. Alle Funktionen auf der yPredict Plattform sind von Künstlicher Intelligenz gesteuert oder beeinflusst. Benutzer haben Zugang auf yPredict zu:

Gaming-Hub

E-Learning-Plattform

NFT-Bereich

Trading Terminal

Dezentralisierter Handelsplattform

Genau wie AiDoge ist auch yPredict mit seinem nativen Utility-Token im Vorverkauf erhältlich. Derzeit befindet sich das Projekt yPredict in Phase 5 von 8 und der Token kostet nur 0,07 $.

$SPONGE: Absorb the damp – Pepe verliert Liquidität

Die Überraschung des Jahres ist ein Meme Coin. $SPONGE sprengt alle Grenzen und versetzt Anleger von PEPE in pure Angst. Gleichzeitig sind Anleger von $SPONGE aber in heller Aufruhr, denn was dieser Meme Coin geschafft hat, ist wirklich unfassbar. Mit dem Ziel einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen USD sind die bisher unbekannten Entwickler an den Markt getreten.

In nur wenigen Tagen ist es $SPONGE gelungen, ein Handelsvolumen von über 110 Millionen USD aufzubauen. Die Liquidität ist nicht nur einfach so auf dem Markt aufgetaucht. Mehr als 22.000 Anleger haben Ihr Geld in den Spaß Coin nach SpongeBob Vorbild investiert.

Doch die haben nicht die riesige Summe von über 110 Millionen USD eingebracht. Die Liquidität stammt zu einem nicht unbeachtlichen Teil aus dem PEPE Coin.

We’re excited to push out some $SPONGE token rewards to our loyal community



We believe that $SPONGE coin create an extremely powerful synergy.



Claiming start now :

https://t.co/oEmGoVu6Dz



Don't be like Squidward and get yourself some $SPONGE pic.twitter.com/IeVO4QvUZo — $SPONGE (@spongeon_eth) May 14, 2023

Denn viele PEPE Anleger wechselten innerhalb von wenigen Stunden nach Veröffentlichung die Fronten. Schnell war klar, dass es eine Kluft zwischen PEPE und $SPONGE gibt. Folgt man ihren Twitter Kanälen, dann geht es immer wieder um das Thema „Absorb the damp“. Gemeint ist damit ein Aufruf an noch mehr PEPE Investoren, zum neuen Star am Meme Himmel, $SPONGE, zu wechseln.

We’re excited to push out some $SPONGE token rewards to our loyal community



We believe that $SPONGE coin create an extremely powerful synergy.



Claiming start now :

https://t.co/oEmGoVu6Dz



Don't be like Squidward and get yourself some $SPONGE pic.twitter.com/IeVO4QvUZo — $SPONGE (@spongeon_eth) May 14, 2023

Angeheizt wird der Wettkampf noch durch Rewards, die das Team von $SPONGE auf Twitter auslobt. Dazu kommen die vielen Influencer, die sich begeistert dem Projekt vom SpongeBob Coin angeschlossen haben. Beachten Sie auch unbedingt, dass $SPONGE innerhalb weniger Tage nach seiner Veröffentlichung bereits auf mehreren der größten Exchanges gelistet war, die die nachfolgende Tabelle zeigt.

Fazit: $SPONGE ist wirklich eine virale Explosion. Wir finden kaum Worte, für das, was dem Meme Coin wie aus dem Nichts gelungen ist. 9 Exchanges listen den Meme Coin inzwischen. Das Handelsvolumen hat in Spitzenzeiten über 110 Millionen USD erreicht. PEPE Anleger sind über den neuen Meme Coin der SpongeBob Saga nicht so erfreut, denn mit ihrer Liquidität ging es bergab.

Neben dem großartigen Start von $SPONGE gibt es mit AiDoge und yPredict zwei interessante Krypto Pre-Sales am Markt. Als Anleger werden vor allem Kleinanleger, Privatanleger und Anfänger bevorzugt. Wer lieber auf Unterhaltung setzt, könnte mit $SPONGE mehr Spaß haben. Anleger, die an einem Meme Generator oder einem Web 3.0 Trading Terminal Interesse haben, sind bei AiDoge und yPredict gut aufgehoben.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/