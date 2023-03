Dieser Coin widersetzt sich der Unsicherheit am Markt und könnte schon bald 1.700 % Gewinn einbringen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die erste Woche im März ist genauso von Unsicherheit geprägt, wie es der Februar bereits war. Die Nachrichten um Silvergate verunsichern Investoren zusätzlich am ohnehin schon unter Druck geratenen Kryptomarkt. Regulierungsmaßnahmen, die vorher schon im Raum standen, dürften durch Silvergate wohl noch weiter vorangetrieben werden und auch die Inflation ist noch lange nicht vom Tisch, weshalb auch schon bald wieder höhere Zinsanpassungen folgen könnten. Daraus resultiert ein Bitcoin, der unter 22.500 Dollar notiert und die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt nur noch bei 1,026 Billionen Dollar. Doch ein Coin wird dennoch täglich nachgekauft und könnte schon bald Gewinne von mehr als 1.700 % bringen.

Innovativstes Move 2 Earn Projekt

Nicht nur Investoren sind von Fight Out begeistert. Für Sportler bietet das neue Move 2 Earn Projekt zahlreiche Vorteile, die es so noch nicht gegeben hat. Bisherige Apps, die in diesem Sektor erfolgreich sind, zählen zurückgelegte Entfernung und spucken dafür Coins aus. Fight Out begleitet die User ins Gym. Zu Beginn erhalten diese einen Avatar in Form eines NFTs, mit dem sie durch das Metaverse reisen und andere User zu täglichen Challenges herausfordern können.

Um die Chancen auf den Sieg zu erhöhen, kann man den Avatar-NFT weiterentwickeln und ihm Attribute wie Stärke, Technik und Ausdauer übertragen, indem man diese Fähigkeiten selbst in der realen Welt im Gym trainiert. Wer also ein Ausdauertraining absolviert, kann auch Ausdauer auf seinen Charakter im Metaverse übertragen. So hat man die Chance, in den Challenges besser abzuschneiden und mehr REPS-Token zu verdienen. Diese können entweder für In-App-Käufe genutzt, oder später gegen $FGHT-Token und in weiterer Folge in andere Coins oder Fiatwährungen getauscht werden.

FOMO treibt Vorverkauf weiter an

Der Presale des $FGHT-Tokens soll das Vorhaben finanzieren und ist von Anfang an sehr gut angelaufen. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren hier Coins im Wert von mehr als 2 Millionen Dollar gekauft und es hat sich schnell abgezeichnet, dass hier was Großes kommt. Heute, ein paar Wochen später, hat der Presale weit mehr als 5 Millionen Dollar eingebracht und seit diese Grenze überschritten wurde, fließen täglich größere Summen in den Coin.

Da sich immer mehr abzeichnet, dass Fight Out das Potenzial hat, nach seinem Launch deutlich anzusteigen und Gewinne von weit mehr als 1.000 % zu bringen, wollen Investoren die Gelegenheit noch nutzen, solange sie im Vorverkauf noch zum günstigen Fixpreis einsteigen können. Am Wochenende sind erneut rund 100.000 Dollar in den $FGHT investiert worden. Inzwischen ist es noch rund 1 Monat, in dem man den Token im Presale erhält.

Vorteile überwiegen auch ohne Coin-Earning

Die meisten Move 2 Earn Projekte haben das Problem, dass sie schnell uninteressant werden, wenn der Coin, den man verdienen kann, nichts wert ist. Schrittzähler-Apps haben nicht unbedingt einen Unterhaltungswert. Deshalb bleiben auch die User schnell aus, wenn der Kurs sinkt. Fight Out liefert neben der Möglichkeit, seinen Avatar zu entwickeln und täglich gegen andere User anzutreten, auch Trainingspläne und Video-Kampfsportkurse direkt in der App.

So sorgt man dafür, dass Nutzer auch bei Laune gehalten werden, wenn der Kurs des $FGHT-Tokens kurzfristig sinken sollte. Die Trainingspläne sind individuell an die Ziele der User angepasst und Apps, in denen man seine Workouts absolvieren kann, setzen sich auch schon ohne Coins durch, da diese von vielen Trainierenden als sehr praktisch empfunden werden.

Hoher Bonus im Presale

In Zeiten, in denen viel Unsicherheit am Markt herrscht, punktet der $FGHT schon im Presale mit hohen Boni. Investoren können nicht nur auf ihre Einzahlung einen Bonus von bis zu 67 % erhalten, sondern profitieren auch davon, dass der Coin im Vorverkauf alle 12 Stunden teurer wird, bis er im April an den Kryptobörsen gelistet wird. So fällt der Buchgewinn umso höher aus, je früher man investiert. Der Bonus hängt dagegen davon ab, welche Summe man in den $FGHT investiert und wie lange man die Coins nach dem Erhalt sperrt. Außerdem kann man über ein Affiliate-Programm 5 % zusätzlich auf jede Einzahlung erhalten, die jemand tätigt, nachdem er über den eigenen Affiliate-Link auf die Website gekommen ist.

Join the #FightOut #Affiliate program today and start earning $FGHT just by sharing your custom link!



It's easy – just connect your wallet to our website and start promoting the platform to your network.



Don't miss out! https://t.co/9pikKGRjSd pic.twitter.com/wNomjb1Seq — Fight Out (@FightOut_) March 4, 2023

Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, den Coin ohne Sperrfrist zu kaufen und man könnte ihn direkt nach dem Listing an den Exchanges verkaufen. Da das Team aber auf die erfolgreiche langfristige Entwicklung von Fight Out abzielt, werden Investoren für Geduld belohnt und wer sich für die längste Sperrfrist von 36 Monaten entscheidet, kann auch den höchsten Bonus von 67 % auf seine Einzahlung erhalten. Damit wird auch dem Problem entgegengewirkt, das neue Coins beim Listing oft haben, dass Anleger der ersten Stunde ihre Buchgewinne realisieren wollen und den Coin gleich beim Launch verkaufen, wodurch der Kurs kurzfristig fällt.

Das Team von Fight Out scheint also an alles gedacht zu haben und der $FGHT bringt somit alles mit, was es braucht, um nach dem Launch eine Kursexplosion hinzulegen. Ein starkes, innovatives Konzept, einen echten Nutzen, einen regelrechten Hype, der schon vor dem Launch um das Projekt ausgebrochen ist und eine starke Community, bestehend aus Profisportlern, Fitness-Influencern, Sportlern, Gamern und Krypto-Enthusiasten. Analysten sind sich einig, dass es nach dem Listing an den Krypotbörsen im April nicht lange dauern dürfte, bis der Coin hohe Gewinne einbringt und um ein Vielfaches ansteigt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

