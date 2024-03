Dieser Ethereum ICO könnte der erfolgreichste aller Zeiten sein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum hat in den letzten Monaten einen Aufstieg hingelegt, wie ihn wohl kaum jemand erwartet hat. Von rund 1.500 US-Dollar ging es in nur wenigen Monaten bis auf über 4.000 US-Dollar. Ebenso gehörten ETH-Meme-Coins wie PEPE zu den Top-Performern an den Kryptobörsen. Ein ganz bestimmter ICO hat jedoch das Potenzial, bald alle Ethereum-Coins sowie Ethereum selbst in den Schatten zu stellen. Die Rede ist von SPONGE V2.

SPONGE V2 tritt in die Fußstapfen von SPONGE

Die Geschichte von SPONGE V2 wird nicht komplett neu geschrieben, denn mit SPONGE hat bereits in den letzten Monaten die erste Version für großes Aufsehen an den Kryptobörsen gesorgt. Alleine innerhalb der letzten vier Wochen konnte SPONGE rund 122 Prozent Rendite erzielen und misst damit eine Marktkapitalisierung von 114 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Oktober sprang der Meme-Coin sogar um Faktor 5 innerhalb von nur wenigen Tagen in die Höhe. In den letzten Monaten konnte dadurch eine treue und aktive Community rund um SPONGE aufgebaut werden.

Doch zunehmend rückt die zweite Version von SPONGE in den Fokus und tritt in die großen Fußstapfen von SPONGE V1. Während des bisherigen Verlaufs des Presales konnten bereits mehr als 26 Millionen US-Dollar erfolgreich eingeworben werden, womit der Presale bereits jetzt schon zu den erfolgreichsten der letzten Jahre zählt. Der Optimismus ist entsprechend groß, dass SPONGE V2 für große Renditen nach Ende des Presales sorgen wird. Gründe gibt es jedenfalls genug, die für einen starken Start nach dem Börsenlisting sprechen. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die Roadmap und die wichtigsten Fakten rund um SPONGE V2.

Was macht SPONGE V2 besonders?

In erster Linie ist es der Mehrwert, der sich hinter SPONGE V2 verbirgt und den Meme-Coin von der ersten Version und vielen anderen Coins abheben lässt. Im Zentrum des Projektes steht ein Spiel, welches nach dem Play-to-Earn-Prinzip konzipiert ist. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit für die Spieler, neben dem Spaß am Spiel ein stabiles Einkommen aufbauen zu können. Je erfolgreicher ein Spieler ist, desto höher fallen die Belohnungen in Form von neuen SPONGE V2 – Tokens aus. Damit trifft das Projektteam genau den Nerv der Zeit, denn Play-to-Earn-Games gehören derzeit zu den beliebtesten in der Szene.

Gleichzeitig sorgt das integrierte Spiel dafür, dass der Meme-Coin durch steigende Nutzerzahlen analog an Wert gewinnen wird. Damit ist SPONGE V2 nicht mehr nur von der Community selbst abhängig und bietet zudem ein höheres Maß an Stabilität gegenüber den meisten klassischen Meme-Coins. Die Ausschüttung einer attraktiven Rendite beim Staking der Tokens knüpft hierbei unmittelbar an. Damit beugt das Projektteam hinter SPONGE effektiv vor, dass es nicht nur zu einem kurzen Pump and Dump kommt, der einer Vielzahl von Investoren schnell das investierte Geld kosten kann.

Das ist aber noch lange nicht alles, was den Meme-Coin interessant für ein Investment macht. Neben dem Mehrwert durch das Play-to-Earn-Game ist es die Nachhaltigkeit, mit der der Meme-Coin punkten kann. Wie bereits erwähnt, basiert SPONGE V2 auf der Blockchain von Ethereum. Damit einher geht der große Vorteil, dass jede Transaktion des Tokens nahezu keine Energie benötigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Meme-Coins wie zum Beispiel der Dogecoin liegt der Energieverbrauch bei SPONGE V2 mehr als 99,9 Prozent darunter. Damit ist der potenzialereiche Meme-Coin auch für Investoren interessant, die einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit legen.

Die Roadmap von SPONGE V2 im Überblick

Die Roadmap des Projektes setzt sich aus insgesamt drei Phasen zusammen, von denen die erste Phase bereits vollständig abgeschlossen werden konnte. Die wichtigsten Meilensteine während der ersten Phase waren unter anderen der Launch des Projektes, der Abschluss der intensiven Forschung an dem P2E-Game sowie der Start der ersten Marketingkampagnen. In der zweiten und aktuellen Phase steht wiederum das Listing im Zentrum, das nach den bisher hohen Investitionen in Griffweite rückt. Bereits in den nächsten Tagen könnte es soweit sein.

Im Zuge der Listung an den verschiedensten Kryptobörsen wird unmittelbar der Anspruch der frühen Investoren auf die Tokens vollzogen. Nach aktueller Planung soll SPONGE V2 in erster Linie an zentralen Börsen gelistet werden, im Rahmen der dritten Projektphase. Bereits die erste Version konnte an mehr als 10 Kryptobörsen gelistet werden, entsprechend groß sind die Spekulationen darüber, ob vielleicht sogar in der Anfangsphase ein Listing bei Binance erfolgt. Auf der anderen Seite soll das Marketing weiter intensiviert werden, auch in den sozialen Medien, um die Bekanntheit maximal zu steigern. Das Ziel ist es, relativ schnell eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen. Nach dem bisherigen Ansturm könnte das Ziel schneller als erwartet erreicht werden.

So viel Potenzial steckt in SPONGE V2

Nachdem die Listung an der ersten zentralen Börse erfolgt ist, besteht nach oben quasi keine Grenze. Mit der Community, die bereits durch SPONGE V1 besteht, stehen die Chancen bestens, dass der neue Meme-Coin direkt von Beginn an überzeugen kann. Für einige Analysten hat SPONGE V2 das Potenzial, den Meme-Coin Bonk deutlich zu übertreffen, der in seiner Spitzenzeit eine Rendite von mehr Faktor 70 realisiert hat. In Teilen reichen die Prognosen sogar bis hin zu Faktor 100 und darüber hinaus.

Einer der Gamechanger wird aller Voraussicht nach die Listung an einer der großen Kryptobörsen wie Binance oder KuCoin sein. Nehmen die größten Kryptobörsen SPONGE V2 in den Handel auf, kann der Kurs schnell in Richtung Norden wortwörtlich explodieren. Allein schon die Ankündigung über ein Listing hat in der Vergangenheit oftmals dazu geführt, dass die betroffenen Coins schnell an Wert gewonnen haben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.