Dieser Fitness Coin beherrscht den Markt 2023 und hängt bisherigen Marktführer ganz locker ab!

Unser Bericht gibt Ihnen wertvolle Einblicke in den Fortschritt des Fitness-Markts in das Metaverse und zeigt Applikationen auf, die den Markt revolutionieren könnten. Außerdem zeigen wir die wichtigsten Funktionen, die Sportler und Trainer im Metaverse für ein ganzheitliches Konzept benötigen.

Welcher Fitness-Coins ist besser: STEPN oder Fight Out? Wir stellen die beiden Metaversen gegenüber und zeigen wichtige Funktionen.

Der globale Markt für Fitness im Metaverse soll in den nächsten Jahren rasant wachsen. Erste Vorboten zeigen sich bereits im intensiven Machtkampf zweier Fitness-Coins, und zwar STEPN und Fight Out. Zu den weltweit wichtigsten Akteuren von Fitness im Metaverse gehören Anbieter der Infrastruktur, Hersteller von Hard- und Software, sowie Händler für VR- und AR-Geräte.

Avatare übertragen Leistung in Metaverse

Egal ob Fitnessmessen, Play-to-Earn-Games wie Calvaria oder futuristische Rennstrecken im Multiplayer Modus wie Meta Masters Guild: Das Metaverse öffnet sich zahlreicher neuer Anwendungsfälle aus dem realen Leben und führt damit zum Wachstum des virtuellen Raums der Zukunft. Sport und Fitness sind dabei wichtige Faktoren. Avatare werden zu Botschaftern und Influencern, wenn die Benutzer in der realen Welt sportlich aktiv sind und ihre Leistungen ins Metaverse übertragen.

Virtuelles Fitness-Boxen, Dance-Fitness oder reines Hightech-Fitnessstudio im Metaverse: Fight Out setzt hier ganz klar neue Maßstäbe und damit den bisherigen Marktführer STEPN ganz schön unter Druck. Auch die Tatsache, dass damit Fitness-Junkies an den Markt von Krypto und NFT gebracht werden, verhilft Fight Out zu einer völlig neuen Zielgruppe von privaten Investoren.

Mit der Übertragung aller Kennzahlen ins Metaverse bauen Marken ebenfalls eine wichtige Käuferschicht auf. Denkbar wäre in Zukunft auch die Nutzung der Fight Out Plattform für exklusive Partnerschaften mit Fitness-Brands, die ihre Marken stärken und präsentieren wollen. Über einen Merchandise Shop sind darüber hinaus qualitativ hochwertige Fitness-Kleidung und Equipment erhältlich, was zusätzlichen Mehrwert bei Fight Out bedeutet.

Gamifying Fitness belohnt Sportler im Metaverse

Fight Out ist zwar nicht die weltweit erste Metaverse-Plattform zum Erhalt von Belohnungen für sportliche Aktivität, aber gegenüber STEPN zeigen sich in dem neuen Krypto Pre-Sales deutliche Mehrwerte, die es möglich machen, dass sich Fight Out von Wettbewerbern abhebt.

Die USP von Fight Out sind

Bringt Fitness-Junkies ins Metaverse

Macht Anfänger mit Krypto vertraut

Belohnt den Benutzer basierend auf Workouts

Die Belohnungen können Statistiken verbessern

Leichter schwierige Training absolvieren

Persönliche Trainings mit MMA-Fightern

Investment in eine der aufstrebenden Plattformen im Sektor

Gaming hat sich zu einem großen Verkaufshit in den letzten Monaten erwiesen und Geräte wie die Oculus lagen bei vielen Menschen unterm Weihnachtsbaum. Der am schnellsten wachsende Bereich bei der Zielgruppe junger Menschen ist laut einem Bericht von Fortune Business Insights der Markt der Gamification Fitness. Dazu gehört auch Fight Out mit dem innovativen Ansatz von Move2Earn!

Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird der globale VR-Gaming-Markt voraussichtlich von 7,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 53,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 bei einer jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate CAGR) von 31,4 % wachsen. Quelle

Fitness-Gamification ist eine neue Generation immersiver Workouts, die verschiedene Geräte und Elemente vereint, damit sich die Bewegungen automatisch über den persönlichen Avatar ins Metaverse übertragen. Die Teilnehmer erhalten ein aufregendes Fitness-Erlebnis und leichten Zugang zur Welt von Krypto, Metaverse und NFT.

Fight Out schafft Präsenz im Metaversum

Durch die Schaffung einer Präsenz im Metaversum ist Fight Out, anders als STEPN, in der Lage ein vielfältige Angebot an Workouts, Trainingsformen, Bewegungsarten und Coachings anzubieten. Entweder alleine oder in Partnerschaften haben Clubs darüber die Möglichkeit, ihre Attraktivität und Zielgruppe zu erweitern.

Sportler und Anhänger von Fitness-Boxen erhalten eine breitere Basis für ihr Training, schließlich konnten sich als Botschafter mehrere MMA-Fighter für das Projekt begeistern lassen. Was am Vorverkauf von Fight Out besonders interessant ist, ist das große Interesse der Fitness-Community, mit Dutzenden von Youtubern und Instagram-Influencern, die die Fitness-App von Fight Out auf ihren Kanälen bewertet haben.

Fitness nutzt Entertainment, so lässt sich Fitness-Gamification umschreiben. Vor allem die Gen-Z und ein jüngeres Publikum sind relevant für die Entwickler, die gezielt nur einen ausgewählten Kreis an Privatinvestoren mit dem Pre-Sales ansprechen wollen. Im „Welltodo 2022 Consumer Wellness Trends Report“ heißt es, dass 86 % der Gen-Z das Gefühl haben, ihre Leidenschaft für Sport und Fitness hat sich durch die Pandemie noch verstärkt.

Unsere Mission ist es, mehr Bewusstsein für Bewegung und Fitness zu schaffen und wir hoffen, mit der Einführung von Fight Out neue Zielgruppen zu erreichen und Hindernisse für Bewegung abzubauen. Fight Out

Erlebnisse innerhalb der Gemeinschaft werden durch VR- / AR-Technologien im Metaverse möglich. Das bedeutet, Fitness geht zukünftig über das physische Erlebnis hinaus und erweitert die Grenzen für sportliche Betätigung in den virtuellen Raum hinein. Hochauflösende Hologramme, persönliche Avatare als NFT wie bei Fight Out und spannende Wettbewerbe prägen den sportlichen Alltag von Fitness-Junkies.

Fitness On-Demand wird mit Fight Out Realität

Fight Out bringt den Markt von Fitness On-Demand ins Metaverse, damit lässt sich überall und jederzeit trainieren, ohne ein stickiges Fitness-Studio besuchen zu müssen. Unabhängig von Raum, Zeit und Sprache verbinden sich die Benutzer der Fight Out Plattform über den Avatar mit dem Metaverse und erhalten dort alle Trainings, Anleitungen und persönliche Coachings von den besten MMA-Kämpfern der Szene auf Knopfdruck.

Das Verpassen einer Einheit oder eines speziellen Kurses stellt kein Problem mehr dar, denn von überall auf der Welt können Sportler virtuell das Metaverse von Fight Out besuchen und dem Metaverse beitreten. Mit inspirierenden Trainingsvideos, in denen sich visuelle Elemente mit Audioelementen verbinden, entstehen immersive Umgebungen, in denen sich die Benutzer einer neuen Art von Fitness gegenüber sehen.

In Zukunft sollen auf der Fight Out Plattform weitere Funktionen ergänzt werden, dazu gehören unter anderen, dass Live-Instruktoren das Training der Benutzer in Echtzeit korrigieren und wertvolle Tipps für verbesserten Muskelaufbau geben können. Verbrauchern stehen generell mit Lösungen wie die von STEPN oder Fight Out noch mehr Möglichkeiten zum Training zur Auswahl. Der Wettbewerb wird sich angesichts des riesigen Marktpotenzials auch noch weiter verschärfen.

Die technologischen Möglichkeiten entwickeln sich kontinuierlich weiter. Aus gesundheitlicher Sicht sind zusätzliche Anwendungen wünschenswert, die uns aus den vorübergehenden Phasen körperlicher Nicht-Aktivität während der Pandemie raus holen. Damit wir uns wieder mehr bewegen, belohnt Fight Out seine Benutzer über Krypto-Assets und NFT.

Statt sitzender Tätigkeit geht es um Bewegung, Kraft, Fitness. Ein effektives Training muss dafür sorgen, dass sich die Menschen motiviert fühlen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Fight Out

Fight Out ist ein neuer Schritt in die Zukunft von Fitness und eine Revolution im Bereich des Metaverse. Indem der Fokus auf Krypto-Belohnungen liegt und NFT im Zentrum davon stehen, erhalten Benutzer zusätzliche Mehrwerte, wenn Sie die Token von Fight Out, $FGHT, besitzen. Diese werden derzeit im Pre-Sales an ausgewählte Privat- und Kleinanleger zu sehr niedrigen Preisen ausgeschüttet.

Fazit: Viele Branchen verzeichnen Umbrüche, auch die Sport- und Fitness-Szene muss sich umstellen. Mit neuer Technologie wie dem Metaverse und NFT können Benutzer von Plattformen und Dienstleistungen jetzt virtuell trainieren und erstmalig mit Kryptowährungen in Berührung kommen. Fight Out setzt neue Maßstäbe in der Fitness-Branche und konzentriert sich auf Fitness-Junkies und Liebhaber von Fitness-Boxen.

Aber auch alle anderen User, die mehr für ihre körperliche Fitness tun wollen, stehen zahlreiche Videos, Trainingseinheiten, Workouts und Coachings zur Verfügung. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist den Utility-Token $FGHT in ihre Wallet zu laden. Er ist der Türöffner für das Fight Out Ökosystem und die Fitness-Metaversen der Zukunft.

