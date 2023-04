Dieser Meme-Coin ist nicht mehr zu bremsen und widersetzt sich der Korrektur am Kryptomarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die scharfe Korrektur, die Mitte letzter Woche in Gang gesetzt wurde, scheint noch nicht vorbei zu sein. Auch von gestern auf heute kämpft der Kryptomarkt mit weiteren Verlusten und der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins sinkt auf 1,160 Billionen Dollar. Ein Minus von mehr als 120 Milliarden Dollar in weniger als einer Woche. Ein Blick auf die Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung macht auch heute noch nicht viel Hoffnung. Während bei den führenden Coins Unsicherheit dominiert, widersetzt sich ein Meme-Coin dem Trend und wird von Investoren ununterbrochen nachgekauft. Woher kommt dieser Hype?

Love Hate Inu ist der Name des neuen Coins, an dem man in den letzten Wochen einfach nicht mehr vorbeikommt. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier die 6 Millionen Dollar Marke mit dem Vorverkauf der $LHINU-Token überschritten und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Ganz im Gegenteil – der Presale nimmt Fahrt auf und schreitet immer schneller voran. Grund genug, einen genaueren Blick auf das Projekt zu werfen und zu prüfen, ob sich ein Investment lohnen könnte.

Was ist Love Hate Inu?

Love Hate Inu ist der Name des neuen Coins, der einen Mix aus Meme- und Utility-Token darstellt. Das dürfte auch das Erfolgsrezept sein. Während reine Meme-Coins zwar auch schon extreme Kursexplosionen in der Vergangenheit hingelegt haben, aber eben hochspekulativ sind, sorgt der Mix mit einem echten Mehrwert dafür, dass es auch etwas messbares für Investoren gibt, die nicht nur zocken wollen, sondern auch prüfen, ob ein Coin genug Nutzen schafft, um sich langfristig zu behaupten. Und bei dieser Prüfung kommen scheinbar immer mehr Anleger zu dem Entschluss, dass Love Hate Inu dieses Potenzial hat.

Hey #LoveHateInu Crew!



The 6th Stage of the #Presale is live!



Make sure to get your $LHINU tokens now before the price increases!



Big things coming at $6M!



Grab your tokens, cast your vote and stand a chance to win $10K! https://t.co/Pu2Bo8WOUy#AltCoins pic.twitter.com/dCQYznZLok — Love Hate Inu (@LoveHateInu) April 24, 2023

Die lustigen Memes auf der Website machen schnell klar, dass LHINU das Potenzial hat, auf Twitter und Co. viral zu gehen. Umfragen zu alltäglichen Dingen oder berühmten Persönlichkeiten, gepaart mit lustigen Bildern und einer einfachen “Love” oder “Hate” Abstimmungsmöglichkeit liefern hier auf jeden Fall eine gute Vorlage, um sich schnell im Netz zu verbreiten und die Bekanntheit von Love Hate Inu schnell zu steigern. Doch auch das Vote 2 Earn Konzept, das mit dem Projekt einhergeht, könnte schon bald für Aufsehen sorgen.

Vote 2 Earn – Was steckt dahinter?

Vote 2 Earn ist das Konzept, mit dem Love Hate Inu die Community belohnt, wenn sie an Umfragen teilnehmen. Dafür erhalten sie LHINU-Token, um das Engagement und die Bereitschaft, an Umfragen teilzunehmen, hoch zu halten. Allerdings müssen auch Coins eingesetzt werden (Staking), um überhaupt teilnehmen zu können. Das bringt gleich mehrere Vorteile, da es nicht nur das Ökosystem aufrechterhält, sondern den Abstimmungsprozess auch vor Manipulation durch Bots schützt.

In Zeiten, in denen ganze Wahlen mit Bots beeinflussbar sind und Twitter und auch alle anderen Plattformen stark damit zu kämpfen haben, liefert Love Hate Inu hier nicht nur eine Lösung, um den Prozess sauber zu halten, sondern durch die Belohnung mit Coins auch eine Plattform, die vor allem für Unternehmen bald sehr interessant sein dürfte.

Unternehmen stecken schon viel Zeit und Geld in Versuche, ihre Kunden besser kennenzulernen und sie zur Teilnahme an Befragungen zu bewegen. Wer hat nicht schon nach dem Kauf eine Mail bekommen, ob man zufrieden mit dem Service oder dem Produkt ist? Die meisten ignorieren diese Mails und für Firmen wird es immer schwerer, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Für Marktforscher hat schon lange niemand mehr Zeit, die einen mit Telefonanrufen für eine kurze Umfrage belästigen.

Diese Industrie ist allerdings milliardenschwer und Love Hate Inu schafft hier eine Lösung, mit der die Community schon bald freiwillig gerne an Umfragen teilnehmen dürfte und so vor allem einen Platz für Unternehmen, die bestehende oder potenzielle Neukunden befragen und mit zusätzlichen Benefits in Form von NFTs belohnen möchten. So können auf der Plattform auch Zugänge zu Premium-Inhalten, Rabattcodes und andere Goodies von Unternehmen als NFTs für die Community ausgegeben werden, wenn diese an ihren Umfragen teilnimmt. Das macht Love Hate Inu neben einen Meme-Coin eben auch zu einem Utility-Token, der sich als solides Investment herausstellen könnte.

Hohe Buchgewinne bis zum Listing – Enormes Potenzial nach dem Launch

Wer schon in der ersten Phase des Presales in Love Hate Inu investiert hat, kann sich bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen schon über einen hohen Buchgewinn freuen, da der Preis in den verschiedenen Stufen des Vorverkaufs mehrmals angehoben wurde und auch jetzt ist noch nicht die letzte Phase erreicht, weshalb bis zum Handelsstart noch ein Buchgewinn von 16 % möglich ist. Dieser ergibt sich aus der Preisdifferenz vom aktuellen Vorverkaufspreis von 0,000125 USDT und dem Listingpreis an den Exchanges von 0,000145 USDT.

Theoretisch könnte der $LHINU-Token also jetzt noch zum Fixpreis von 0,000125 USDT gekauft werden und gleich beim Handelsstart mit einem Gewinn von 16 % verkauft werden. Allerdings ergibt sich langfristig noch ein deutlich höheres Gewinnpotenzial, wenn man bedenkt, dass der Coin innerhalb kürzester Zeit 6 Millionen Dollar im Presale umgesetzt hat und schon bald nach dem Launch deutlich höher im Kurs steigen könnte. Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass vor allem Meme-Coins das Potenzial haben, nach dem Launch um mehrere tausend Prozent anzusteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

