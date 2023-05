Dieser neue Meme-Coin hat eine größere Community als PEPE hinter sich - Folgt eine ähnliche Kursexplosion?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Anstieg von Pepe Coin hat auf jeden Fall Spuren im Krypto-Space hinterlassen. Während die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung schon seit Wochen seitwärts verlaufen und keine großen Gewinne mehr bringen, hat sich der Fokus zahlreicher Anleger wieder in den Bereich der Meme-Coins verschoben. Hier ist der wichtigste Punkt, eine starke Community aufzubauen, um den Coin unter den hunderten, die täglich erscheinen, hervorzuheben. Genau das ist bei diesem Coin bereits gelungen, der schon bald einen Anstieg wie PEPE hinlegen könnte.

Wer hat nicht schon mal vom schnellen Geld geträumt. Geschichten von Anlegern, die Bitcoin noch um 100 Dollar oder weniger gekauft und bis heute gehalten haben, oder von zahlreichen Menschen, die Shiba Inu oder Dogecoin vor der Kursexplosion gekauft haben und damit reich wurden, hat jeder schon mal gehört, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt. Liest man im Nachhinein von den Anstiegen um zehntausende Prozent innerhalb kürzester Zeit, versuchen viele im Nachhinein verzweifelt, den nächsten x1.000 Coin zu finden.

Auch Pepe Coin hat wieder dafür gesorgt, dass Kleinanleger mit ein paar hundert Dollar innerhalb weniger Tage zu Millionären wurden. Doch die Auswahl ist riesig und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Totalverlust erleidet, ist deutlich höher als bei Utility-Token. Dennoch gibt es einen Faktor, der schon früh Aufschluss darüber geben kann, wie sich der Kurs eines Meme-Coins entwickeln kann: Die Community dahinter.

Wall Street Memes hat mehr als eine Millionen Follower

Wall Street Memes ($WSM) hat auf den sozialen Netzwerken mehr als eine Millionen Follower, wenn man die Accounts zusammenrechnet und damit deutlich mehr als Pepe Coin. Dass das ein starkes Indiz dafür ist, dass der Coin nach dem Handelsstart durch die Decke gehen könnte, zeigt bereits der Presale. Gerade einmal einen Tag ist der Vorverkauf aktiv und Käufer haben schon Wall Street Memes-Token ($WSM) für mehr als 430.000 Dollar gekauft und damit schon bald die erste Phase des Presales beendet.

Preis steigt im Presale noch deutlich an

Der Vorverkaufspreis der $WSM-Token steigt im Laufe des Pesales noch deutlich an – in jeder neuen Phase des Vorverkaufs findet eine Preiserhöhung statt. Das hat den Vorteil für frühe Investoren, dass bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bereits hohe Buchgewinne verzeichnet werden können, die nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden können, wenn der Preis sich entsprechend entwickelt.

Kursexplosion nach dem Launch sehr wahrscheinlich

Bedenkt man, dass in den letzten Wochen seit Pepe auch zahlreiche weitere Meme-Coins Kurssteigerungen von mehr als 10.000 % hingelegt haben, die über eine weitaus kleiner Community verfügen oder ihre Follower erst mit dem Launch langsam aufgebaut haben, steht Wall Street Memes wahrscheinlich Großes bevor. Allein der offizielle Twitter-Account hat schon mehr als 215.00 Follower und mit einer so starken Community ist es auch naheliegend, dass die ganz großen Kryptobörsen wie Binance Interesse daran haben, den Token zu listen.

Schaut man sich an, wie sich ein Binance-Listing auf den Kurs anderer Meme-Coins, die es so weit geschafft haben, auswirkt, wird schnell klar, dass damit meistens hohe Gewinne einhergehen. Ist das öffentliche Interesse an einem Coin groß genug, steht einem Listing nichts im Weg, da die Kryptobörsen dann natürlich an jeder Transaktion mit dem $WSM-Token mitverdienen.

Airdrop im Wert von 50.000 Dollar

Auf der Wall Street Memes Website läuft außerdem ein Airdrop, bei dem eine Hand voll glücklicher Gewinner, die den Token gekauft haben, $WSM-Token im Wert von 50.000 Dollar bekommen.

Auch die Tatsache, dass es einen eigenen Merch-Shop gibt, in dem die Community Shirts kaufen, um zu zeigen, dass sie Teil des Wall Street Memes-Movements sind, zeigt, dass es sich hier um eine Bewegung handelt, die in der Krypto-Szene für extrem viel Aufsehen sorgen wird.

Damit sieht es derzeit so aus, als hätte der $WSM-Token tatsächlich die Chance, der Nächste zu sein, dem es gelingt, eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar zu erreichen und nach dem Launch um ein Vielfaches anzusteigen. Käufer, die in der aktuellen Presale-Phase noch einsteigen, erhalten den $WSM noch für 0,025 Dollar. Die nächste Preiserhöhung dürfte bereits in wenigen Stunden durchgesetzt werden.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

