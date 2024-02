Dieser neue Memecoin könnte im Angesicht der Pre-Halving-Rallye ein 20 X hinlegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell steigt die Vorfreude auf das bevorstehende Halving von Bitcoin, welches historisch gesehen mit einer Rallye im gesamten Kryptomarkt einhergeht. Im Kontext dieser möglichen Rallye rückt aktuell auch ein neuer Memecoin in den Fokus vieler Anleger. Sein Name ist $SPONGE und er gehört zum gleichnamigen Kryptoprojekt Sponge V2. Mit einigen interessanten Eigenschaften könnte dieser Memecoin in der Lage sein, in der sich abzeichnenden Pre-Halving-Rallye ein beeindruckendes Wachstum von bis zu 20 X zu verzeichnen.

Was genau ist Sponge V2?

Sponge V2 möchte an die Errungenschaften seiner vorherigen Version anknüpfen. Im vergangenen Jahr erreichte Sponge V1 als eine der erfolgreichsten Meme-Coins eine zwischenzeitliche Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar. Und das trotz des damaligen Bärenmarktes. Die Einführung von Sponge V2 durch ein Stake-to-Bridge-Verfahren statt eines traditionellen Vorverkaufs ist eine interessante Herangehensweise an das neue Projekt. Investoren können ihre Sponge V1-Token gegen Sponge V2 eintauschen, wobei die Menge der erhaltenen Sponge V2-Token direkt von der eingetauschten Menge abhängt.

Die Community umfasst mittlerweile über 30.000 Mitglieder und sieht sich mit dem Launch von Sponge V2 am Beginn einer neuen Bullenphase. Nun bietet sich eine Gelegenheit, den Erfolg von Sponge V1 noch einmal zu übertreffen und eine noch stärkere Position gegenüber anderen bekannten Meme-Kryptowährungen wie DOGE, SHIB und PEPE einzunehmen. Die Umwandlung von Sponge V1 in Sponge V2 ist auch ein strategischer Schachzug, um die Liquidität zu erhöhen und das Wachstum der Community weiter voranzutreiben. Die Tatsache, dass frühzeitige Investoren von Sponge V1 spektakuläre Gewinne erzielen konnten, deutet darauf hin, dass das neue Sponge-Token ähnlich hohe Renditen ermöglichen könnte.

Bridging, Staking und Tokenomics von $SPONGE V2

Sponge V2 bietet Anlegern, die sich für das Staking ihrer Coins entscheiden, eine sehr starke jährliche Rendite von 189 Prozent auf der Ethereum-Plattform und sogar 923 Prozent auf Polygon. Die Einrichtung eines Staking-Dashboards, ermöglicht es den Nutzern ständig zu überwachen, welche Renditen ihre gestaketen Coins aktuell generieren und zu welchen Konditionen gestaked werden kann.

Ein erheblicher Teil des gesamten Token-Angebots, genauer gesagt 43,09 Prozent, ist für Staking-Belohnungen vorgesehen. Zusätzlich zur Staking-Option werden Mittel für verschiedene Zwecke wie den Bridging-Fund mit 26,93 Prozent, das Marketing mit 7,50 Prozent, die Projekt-Entwicklung mit 4,47 Prozent, Play-to-Earn-Rewards mit 8 Prozent und für die Bereitstellung von kontrollierter Liquidität an Börsen mit 10 Prozent allokiert.

Der Übergang von Sponge V1 zu V2 und die dazugehörigen Staking-Rewards bieten eine gute Gelegenheit für bestehende und neue Investoren, um sich signifikante Renditen zu sichern. Die beeindruckende Preissteigerung von über 4.300 Prozent vom Ausgangspreis von V1 zum aktuellen Preis von V2 zeugt von dem enormen Wachstumspotenzial, das Sponge V2 in sich birgt.

4 Gründe, warum sich ein Investment in Sponge V2 lohnen könnte

Es gibt vor allem vier Hauptgründe, warum Anlegern ein Investment in $SPONGE aktuell so sinnvoll erscheint:

1. Startvorteil durch Stake-to-Bridge

Im Gegensatz zu manchen anderen Coin-Launches bietet Sponge V2 durch sein Stake-to-Bridge-Modell einen signifikanten Vorteil für Frühinvestoren. Der Ansatz ermöglicht es, bereits vor dem offiziellen Listing von Sponge V2 in den Markt einzusteigen und sich somit einen Preisvorteil zu sichern. Dadurch haben Investoren die Möglichkeit, von Stunde 0 an von einer möglichen Wertsteigerung zu profitieren.

2. Passive Einnahmen durch Staking

Zusätzlich zu potenziellen Kursgewinnen bietet Sponge V2 durch das Staking von V1-Tokens die Chance auf passive Einnahmen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Somit können Anleger im Erfolgsfall des Projektes gleich doppelt profitieren.

3. Play-to-Earn Spiel als zusätzliche Incentivierung

Da Sponge V2 bisher noch nicht besonders viel intrinsischen Wert besitzt, arbeiten die Entwickler an einem Play-to-Earn-Spiel, das den Token mit einem praktischen Use Case bereichern soll. Das Spiel könnte nicht nur die Community stärken, sondern auch neue Investoren anziehen, die an dem Gaming-Ansatz interessiert sind.

4. Ein zweiter Anlauf für den Sponge-Wahnsinn

Viele Analysten sind der Meinung, dass Sponge V2 den Erfolg seines Vorgängers, Sponge V1, wiederholen oder sogar übertreffen könnte. Angesichts der aktuellen positiven Stimmung in Bezug auf Bitcoin und andere Kryptowährungen könnten die Renditen diesmal also sogar noch höher ausfallen. Sponge V1 verzeichnete nach seinem Start im Mai 2023 fast eine 100-fache Wertsteigerung. Da das Gesamtvolumen der Kryptowährungen heute höher ist und wir uns am Beginn eines Bull Runs zu befinden scheinen, könnten die Renditen für frühe Investoren abermals sehr hoch ausfallen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.