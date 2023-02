Dieses neue und innovative Kryptoprojekt kann seinen Wert 2023 um mindestens 20 X steigern

Aktuell ist es zwar gar nicht so einfach, gute und innovative Kryptoprojekte zu finden, die Investoren mit satten Renditen belohnen können, doch mit der richtigen Recherche kann man sie trotzdem finden. Fight Out ist auf jeden Fall eines dieser Projekte.

Es ahndelt sich hierbei um ein aufstrebendes Kryptoprojekt, das sich mit seiner Fitness-App und einer Reihe von Fitnessstudios gegen ungesunde Lebensweisen einsetzt. Es nutzt Web3-Technologie, um individuell angepasste Trainingsprogramme anzubieten und eine starke Gemeinschaft unter den Nutzern zu fördern. Die Benutzer werden durch den Erhalt von REPS-Token motiviert und belohnt, wenn sie ihre Fitnessziele erreichen. Fight Out wird auch moderne Fitnessstudios einführen, die interaktive Funktionen wie Benutzerprofile auf Spiegeln und Echtzeit-Sensoren bieten. Berühmte Athleten unterstützen das Projekt bereits als Botschafter.

Aktuell nähert sich der Vorverkauf des Fight Out Tokens $FGHT einem Investitionsvolumen von 4 Millionen Dollar. Der Boxstar Savannah Marshall ist Gastgeberin des Projekts in ihrem Fitnessstudio. Die ehemalige Boxweltmeisterin ist Botschafterin für das Projekt – nicht nur, um es zu bewerben und zu vermarkten, sondern auch, um exklusive Inhalte für die Nutzer bereitzustellen.

Fight Out will die Fitnesswelt umkrempeln, indem es Nutzer für die Absolvierung von Workouts belohnt und Web3-integrierte Fitnessstudios an wichtigen Standorten auf der ganzen Welt errichtet. In den nativen FGHT-Token wurden seit dem Start bereits mehr als 3,8 Millionen Dollar investiert, wobei der Preis des Tokens alle 12 Stunden steigt. Frühzeitige Käufer können während des Vorverkaufs, der bis zum 31. März 2023 läuft, von einem Angebot von bis zu 50 % an Bonus-Tokens profitieren, wenn FGHT-Tokens 0,0333 $ kosten.

Was macht Fight Out einzigartig?

Fight Out ist ein Projekt, das M2E viel weiter bringen wird, als es bisher der Fall war. Während sich andere Projekte ausschließlich auf Schritte konzentriert haben, wird Fight Out intelligente Technologie nutzen, um Nutzer für eine Vielzahl von Übungen zu belohnen. Die App wird Bewegung, Anstrengung, Schlaf und Ernährung erfassen, um ein digitales Fitnessprofil zu erstellen und individuelle Trainingsprogramme zu erstellen, und die Nutzer dann für die Durchführung von Übungen zu Hause oder im Fitnessstudio belohnen.

Die Trainingsprogramme berücksichtigen Kraft und Kondition sowie mentales Wohlbefinden, und die Nutzer verdienen REPS – einen zweiten Off-Chain-Token – in der App. REPS können verwendet werden, um für App-Abonnements und Fitnessstudio-Mitgliedschaften zu bezahlen, Personal Trainer zu buchen oder Bekleidung und Trainingsgeräte zu kaufen.

Das digitale Profil wird als seelengebundener Avatar geliefert, d. h. es kann nicht verkauft oder gehandelt werden, und ist vollständig anpassbar. Die App ist für Nutzer aller Leistungsstufen geeignet, von Weltklasse-Athleten wie Savannah Marshall bis hin zu absoluten Anfängern, da sie eine große Auswahl an hochwertigen Lehrvideos und Zugang zu anderen Trainingsressourcen bietet. Das Projekt plant auch den Bau echter Fitnessstudios, die mit Web3-Funktionen wie Sensoren zur Verfolgung der Bewegungen und „Spiegeln“ zur Darstellung der digitalen Profile ausgestattet sind.

Innovation, Qualität und Leistung als Pfeiler des Erfolgs

Über die App und ihre Beteiligung daran sagte Marshall: „Der Grund, warum ich mich für die Zusammenarbeit mit Fight Out entschieden habe, ist, dass ich mich selbst ständig zu Höchstleistungen antreibe: „Ich habe mich für die Zusammenarbeit mit Fight Out entschieden, weil ich als Sportlerin ständig nach dem Besten strebe und Fight Out den gleichen Ehrgeiz hat. „Ich fühle mich geehrt, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die für Qualität, Innovation und Leistung steht.“

„Training und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sind eine großartige Idee, und ich bin mir sicher, das Menschen schnell begreifen werden, welchen Mehrwert Fight Out liefert und wie sehr man von der App profitieren kann“ Carl Jones, CEO von Fight Out, fügte hinzu: „Man kann nicht über Frauenboxen sprechen, ohne Savannah Marshall zu erwähnen. Savannah ist eine Weltmeisterin und wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, Savannah in unserem Team zu haben.“

Marshall auf Kurs für ein starkes Jahr 2023

Savannah Marshall hat erst kürzlich ihren Titel im meistgesehenen Frauenboxkampf aller Zeiten an Claressa Shields – die wohl größte Boxerin aller Zeiten – verloren. Mehr als 2 Millionen Zuschauer verfolgten den Kampf, der im Oktober in der ausverkauften O2-Arena stattfand und den Shields einstimmig für sich entschied.

Es wird erwartet, dass Marshall und Shields in einem Rückkampf aufeinandertreffen, der noch größer sein wird als der erste. Es gibt Gerüchte, dass der Kampf im 50.000 Zuschauer fassenden St. James‘ Park, der Heimstätte des Newcastle United FC, ausgetragen werden könnte.

Marshall, der ein großer Fan von Newcastle ist, könnte auch Franchon Crews-Dezurn um die unangefochtenen WBC-, WBO-, WBA- und IBF-Titel im Supermittelgewicht herausfordern, bevor es zum Rückkampf gegen Shields kommt. Promoter Ben Shalom verriet, dass wir diesen Kampf „in der ersten Hälfte [2023]“ sehen könnten.

FGHT Token jetzt im PreSale erhältlich

Im Laufe des Vorverkaufs wird der Preis der FGHT-Token alle 12 Stunden bis zu einem Maximum von 0,0333 $ am 31. März 2023 steigen. Der Token wird dann am 5. April 2023 sein Initial Exchange Offering (IEO) abhalten – und hat sich bereits Partnerschaften mit wichtigen Börsen wie BKEX, LBank und BitForex gesichert.

Vorverkaufs-Investoren können bis zu 50 % an Bonus-Token verdienen, je nach Kaufbetrag und gewählter Sperrfrist. Es gibt auch vier Mitgliedsstufen – Anwärter, Champion, Weltmeister, unangefochtener Champion – für die zusätzliche Vergünstigungen wie kostenlose App-Abonnements und signierte Fanartikel erhältlich sind.

Das Projekt, das auch ein FGHT-Token-Giveaway im Wert von 250.000 $ anbietet, hat 9 % der 10 Milliarden Token für den Vorverkauf, 4,5 % für Boni und 10 % für die Börsenliquidität vorgesehen. Die verbleibenden 76,5 % der FGHT-Token werden über einen Zeitraum von fünf Jahren freigeschaltet und für das zukünftige Wachstum des Projekts verwendet. Die Inhaber werden zusätzlich in der Lage sein, FGHT-Tokens zu setzen, um ein passives Einkommen und andere Vorteile zu generieren.

Fight Out verfügt über ein doxxed Team, das von CoinSniper KYC-verifiziert wurde, während Certik den Smart Contract auditiert hat. Lesen Sie das vollständige Whitepaper für weitere Informationen oder treten Sie dem Fight Out Telegram bei, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.