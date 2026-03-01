Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Am Dienstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 1,06 Prozent auf 73.981,02 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (74.772,04 US-Dollar).
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 9,86 EUR notiert.
Zudem gibt Litecoin am Dienstagmittag nach. Um 1,47 Prozent auf 57,87 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 58,73 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.350,13 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 2.329,79 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:25 ab. Es geht 0,70 Prozent auf 475,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 478,90 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,82 Prozent auf 1,515 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,543 US-Dollar wert.
Nach 373,30 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagmittag um 0,03 Prozent auf 373,17 US-Dollar gesunken.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2881 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2904 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 0,92 Prozent auf 0,1749 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1765 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2957 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3026 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 669,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (679,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,49 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,45 Prozent auf 93,77 US-Dollar, nach 96,13 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (10,49 US-Dollar) geht es um 1,81 Prozent auf 10,30 US-Dollar nach unten.
Nach 9,918 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 1,26 Prozent auf 9,793 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,072 US-Dollar) geht es um 4,13 Prozent auf 1,028 US-Dollar nach unten.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
