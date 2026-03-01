Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag

17.03.26 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
58.342,5062 CHF -588,7762 CHF -1,00%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
64.405,3216 EUR -623,1718 EUR -0,96%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55.655,3838 GBP -507,3892 GBP -0,90%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.790.618,9161 JPY -107.369,4221 JPY -0,90%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74.127,5160 USD -644,5217 USD -0,86%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.831,1525 CHF -21,0930 CHF -1,14%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.021,4415 EUR -22,4429 EUR -1,10%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.746,8138 GBP -18,4157 GBP -1,04%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
370.063,3089 JPY -3.897,5744 JPY -1,04%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.326,5847 USD -23,5451 USD -1,00%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73,8447 CHF -1,9170 CHF -2,53%
SOL/EUR (Solana-Euro)
81,5185 EUR -2,0817 EUR -2,49%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
70,4436 GBP -1,7589 GBP -2,44%
SOL/JPY (Solana-Yen)
14.923,5109 JPY -372,4669 JPY -2,44%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
93,8240 USD -2,3025 USD -2,40%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1917 CHF -0,0245 CHF -2,02%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3155 EUR -0,0265 EUR -1,98%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,1368 GBP -0,0223 GBP -1,92%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
240,8290 JPY -4,7202 JPY -1,92%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,5141 USD -0,0290 USD -1,88%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
525,8053 CHF -9,4592 CHF -1,77%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
580,4458 EUR -10,1988 EUR -1,73%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
501,5879 GBP -8,5306 GBP -1,67%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
106.261,6393 JPY -1.806,1063 JPY -1,67%
Am Dienstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 1,06 Prozent auf 73.981,02 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (74.772,04 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 9,86 EUR notiert.

Zudem gibt Litecoin am Dienstagmittag nach. Um 1,47 Prozent auf 57,87 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 58,73 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.350,13 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 2.329,79 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:25 ab. Es geht 0,70 Prozent auf 475,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 478,90 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,82 Prozent auf 1,515 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,543 US-Dollar wert.

Nach 373,30 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagmittag um 0,03 Prozent auf 373,17 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2881 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2904 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 0,92 Prozent auf 0,1749 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1765 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2957 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3026 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 669,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (679,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,49 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,45 Prozent auf 93,77 US-Dollar, nach 96,13 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (10,49 US-Dollar) geht es um 1,81 Prozent auf 10,30 US-Dollar nach unten.

Nach 9,918 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 1,26 Prozent auf 9,793 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,072 US-Dollar) geht es um 4,13 Prozent auf 1,028 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

