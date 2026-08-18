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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,085.44 CHF -157.52 CHF -0.30 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55,400.17 EUR -241.40 EUR -0.43 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,416.20 GBP -142.56 GBP -0.30 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,242,623.29 JPY -26,349.64 JPY -0.26 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,134.44 USD -317.13 USD -0.49 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,539.92 CHF -10.30 CHF -0.66 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,637.93 EUR -13.15 EUR -0.80 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,401.88 GBP -9.35 GBP -0.66 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302,826.80 JPY -1,888.85 JPY -0.62 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,896.16 USD -16.34 USD -0.85 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.57 CHF 0.01 CHF 0.02 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.48 EUR -0.08 EUR -0.12 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56.03 GBP -0.01 GBP -0.02 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,104.03 JPY 4.69 JPY 0.04 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.80 USD -0.14 USD -0.18 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
487.96 CHF -2.74 CHF -0.56 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
518.95 EUR -3.67 EUR -0.70 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444.04 GBP -2.66 GBP -0.60 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95,928.72 JPY -522.60 JPY -0.54 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
600.75 USD -4.61 USD -0.76 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF 0.00 CHF -0.60 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR -0.01 EUR -0.75 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP -0.64 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
158.91 JPY -0.94 JPY -0.59 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,55 Prozent auf 64.098,88 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 64.451,58 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,3 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 44,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,51 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.894,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,96 Prozent auf 203,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 205,11 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,003 US-Dollar am Vortag auf 0,9942 US-Dollar nach unten (0,91 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 411,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (415,59 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,93 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1731 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1740 US-Dollar.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1577 US-Dollar am Vortag auf 0,1531 US-Dollar nach unten (2,92 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3325 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3312 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,79 Prozent auf 600,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 605,36 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0698 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 12:31 ab. Es geht 0,26 Prozent auf 75,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 75,94 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,348 US-Dollar) geht es um 0,54 Prozent auf 6,314 US-Dollar nach unten.

Nach 9,534 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,74 Prozent auf 9,463 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,15 Prozent auf 0,6476 US-Dollar, nach 0,6756 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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