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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,753.53 CHF 499.45 CHF 0.75 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,344.51 EUR 706.93 EUR 0.99 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,521.85 GBP 538.45 GBP 0.90 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,722,501.67 JPY 112,405.75 JPY 0.89 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,591.79 USD 550.52 USD 0.69 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,945.57 CHF 24.93 CHF 1.30 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,108.52 EUR 31.82 EUR 1.53 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,763.95 GBP 25.09 GBP 1.44 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
370,804.89 JPY 5,251.13 JPY 1.44 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,348.90 USD 28.58 USD 1.23 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.65 CHF 0.25 CHF 0.31 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.65 EUR 0.48 EUR 0.54 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.84 GBP 0.34 GBP 0.45 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,942.41 JPY 70.18 JPY 0.44 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.99 USD 0.24 USD 0.24 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.09 CHF 0.02 CHF 1.65 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR 0.02 EUR 1.89 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP 0.02 GBP 1.80 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
208.36 JPY 3.66 JPY 1.79 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.32 USD 0.02 USD 1.58 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
621.27 CHF 7.55 CHF 1.23 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
673.30 EUR 9.71 EUR 1.46 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
563.27 GBP 7.63 GBP 1.37 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,407.00 JPY 1,597.53 JPY 1.37 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,42 Prozent auf 80.377,61 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 80.041,27 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 16,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,14 Prozent auf 56,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,65 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.341,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.320,31 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,47 Prozent auf 292,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 280,00 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,299 US-Dollar am Vortag auf 1,319 US-Dollar nach oben (1,48 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 590,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (596,97 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,03 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2050 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2061 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1690 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1687 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3276 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,20 Prozent auf 750,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 741,44 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0781 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,02 Prozent auf 100,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 100,75 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,953 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 8,828 US-Dollar nach unten.

Nach 11,37 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,53 Prozent auf 11,43 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,9223 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9156 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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