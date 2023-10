Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

05.10.23 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,45 Prozent schwächer bei 27.669,69 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 27.793,84 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,45 Prozent auf 230,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 233,52 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,64 Prozent auf 1.637,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.647,91 US-Dollar. Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 0,25 Prozent auf 64,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,47 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,96 Prozent auf 0,5226 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5331 US-Dollar. Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2590 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen wird Monero bei 150,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (150,51 US-Dollar). Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1520 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0034 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0035 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1126 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1115 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0254 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0253 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Dash-Kurs 1,07 Prozent stärker bei 27,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 27,08 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -0,38 Prozent auf 7,132 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,159 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com