DAX24.240 +0,2%Est506.068 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,4%Nas25.320 +0,6%Bitcoin54.395 +2,1%Euro1,1519 -0,2%Öl93,08 -2,0%Gold4.087 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

11.06.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.248,6731 CHF 1.075,4151 CHF 2,19%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54.511,3927 EUR 1.222,6574 EUR 2,29%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.060,4721 GBP 1.059,3690 GBP 2,30%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.078.483,0676 JPY 209.655,6949 JPY 2,12%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62.796,9476 USD 1.318,6941 USD 2,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.318,0948 CHF 21,7121 CHF 1,67%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.429,9121 EUR 25,0306 EUR 1,78%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.234,4637 GBP 21,7103 GBP 1,79%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
264.373,0794 JPY 4.195,5302 JPY 1,61%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.647,2541 USD 26,4677 USD 1,63%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
52,5834 CHF 2,0333 CHF 4,02%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
57,0442 EUR 2,2633 EUR 4,13%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
49,2471 GBP 1,9579 GBP 4,14%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
10.546,7654 JPY 401,6027 JPY 3,96%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
65,7147 USD 2,5150 USD 3,98%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8912 CHF 0,0135 CHF 1,54%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9668 EUR 0,0156 EUR 1,64%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8350 GBP 0,0139 GBP 1,70%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
178,7810 JPY 2,6368 JPY 1,50%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1140 USD 0,0167 USD 1,53%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
478,7522 CHF 9,8262 CHF 2,10%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
519,3389 EUR 11,1669 EUR 2,20%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
448,5498 GBP 9,8740 GBP 2,25%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.039,4936 JPY 1.928,3830 JPY 2,05%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,93 Prozent auf 62.666,58 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 61.478,25 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 8,06 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,24 Prozent stärker bei 42,24 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,72 US-Dollar.

Nach 1.620,79 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,34 Prozent auf 1.642,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,04 Prozent stärker bei 198,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 194,89 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 1,19 Prozent auf 1,110 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,097 US-Dollar stand.

Nach 335,32 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagnachmittag um 5,15 Prozent auf 352,60 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 2,77 Prozent auf 0,1655 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1610 US-Dollar wert.

Daneben wertet Stellar um 17:11 auf. Es geht 1,80 Prozent auf 0,1864 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1831 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3208 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3210 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 597,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (586,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,99 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0830 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0847 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,32 Prozent auf 65,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 63,20 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 2,26 Prozent auf 6,536 US-Dollar, nach 6,392 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,19 Prozent auf 7,734 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,568 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 2,60 Prozent auf 0,7464 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7275 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com