Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,93 Prozent auf 62.666,58 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 61.478,25 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 8,06 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,24 Prozent stärker bei 42,24 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,72 US-Dollar.

Nach 1.620,79 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,34 Prozent auf 1.642,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,04 Prozent stärker bei 198,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 194,89 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 1,19 Prozent auf 1,110 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,097 US-Dollar stand.

Nach 335,32 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagnachmittag um 5,15 Prozent auf 352,60 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 2,77 Prozent auf 0,1655 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1610 US-Dollar wert.

Daneben wertet Stellar um 17:11 auf. Es geht 1,80 Prozent auf 0,1864 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1831 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3208 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3210 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 597,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (586,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,99 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0830 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0847 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,32 Prozent auf 65,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 63,20 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 2,26 Prozent auf 6,536 US-Dollar, nach 6,392 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,19 Prozent auf 7,734 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,568 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 2,60 Prozent auf 0,7464 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7275 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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