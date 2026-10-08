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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,677.73 CHF -1,669.71 CHF -2.41 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,600.21 EUR -1,728.48 EUR -2.33 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,505.90 GBP -1,499.88 GBP -2.38 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,847,350.73 JPY -310,401.16 JPY -2.36 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,221.10 USD -2,045.42 USD -2.46 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,021.51 CHF -121.40 CHF -5.67 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,168.54 EUR -128.29 EUR -5.59 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,837.16 GBP -109.78 GBP -5.64 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
383,745.87 JPY -22,842.42 JPY -5.62 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,426.05 USD -146.98 USD -5.71 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
90.64 CHF -6.13 CHF -6.33 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
97.24 EUR -6.49 EUR -6.25 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
82.38 GBP -5.55 GBP -6.31 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,207.15 JPY -1,154.30 JPY -6.29 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
108.78 USD -7.41 USD -6.38 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.13 CHF -0.05 CHF -4.63 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.21 EUR -0.06 EUR -4.55 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP -0.05 GBP -4.61 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
214.33 JPY -10.30 JPY -4.59 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.36 USD -0.07 USD -4.68 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
610.48 CHF -33.45 CHF -5.19 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
654.89 EUR -35.30 EUR -5.11 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
554.81 GBP -30.24 GBP -5.17 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,888.78 JPY -6,288.65 JPY -5.15 %
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Um 17:11 ist Bitcoin 82.294,33 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,17 Prozent niedriger als am Vortag (83.266,52 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 11,01 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 3,35 Prozent auf 63,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 66,02 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ethereum um 2,16 Prozent auf 2.517,32 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.573,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 1,79 Prozent auf 295,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 300,40 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 1,93 Prozent auf 1,394 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,422 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 544,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 553,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 4,04 Prozent auf 0,2451 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2554 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1977 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2002 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3343 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3349 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,45 Prozent auf 754,20 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 773,18 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0865 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 3,75 Prozent auf 111,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 116,20 US-Dollar stand.

Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 5,94 Prozent auf 10,48 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,14 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 3,55 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,34 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 3,46 Prozent auf 1,088 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,127 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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