Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,69 Prozent auf 60.393,00 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 59.980,87 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -14,1 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (41,85 US-Dollar) geht es um 1,76 Prozent auf 42,58 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Ethereum-Kurs um 0,39 Prozent auf 1.581,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.575,71 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (196,94 US-Dollar) geht es um 0,03 Prozent auf 196,99 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,05 Prozent auf 1,058 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,047 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um 1,24 Prozent auf 316,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 320,54 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1483 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1470 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Stellar um 12:26 ab. Es geht 1,73 Prozent auf 0,1744 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1775 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3201 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3210 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (566,82 US-Dollar) geht es um 0,54 Prozent auf 563,76 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0753 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 71,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 71,84 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,02 Prozent auf 6,503 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,571 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagmittag hinzu. Um 0,16 Prozent auf 7,353 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 7,341 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6976 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,7007 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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