Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 1,12 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 63.319,71 US-Dollar wert, nach 64.036,54 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,30 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,0 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 1,66 Prozent auf 44,11 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 44,85 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,13 Prozent auf 1.779,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.799,58 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,29 Prozent auf 238,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 241,95 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,56 Prozent auf 1,126 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,144 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 1,76 Prozent auf 329,12 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 323,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1787 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1842 US-Dollar.

Nach 0,1999 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Dienstagmittag um 2,68 Prozent auf 0,1946 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3294 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3303 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 1,15 Prozent auf 578,95 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 585,71 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Dogecoin-Kurs um 2,21 Prozent auf 0,0749 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0766 US-Dollar wert.

Zudem gibt Solana am Dienstagmittag nach. Um 0,93 Prozent auf 81,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 81,97 US-Dollar.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,930 US-Dollar am Vortag auf 6,780 US-Dollar nach unten (2,17 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 7,940 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,021 US-Dollar).

Daneben wertet Sui um 12:26 ab. Es geht 0,74 Prozent auf 0,7437 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7493 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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