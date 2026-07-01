Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,77 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 64.360,93 US-Dollar wert, nach 63.240,80 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Litecoin um 1,72 Prozent auf 44,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 43,75 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,97 Prozent auf 1.798,04 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.746,18 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,27 Prozent auf 245,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 237,86 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,91 Prozent auf 1,114 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,093 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 2,03 Prozent auf 320,28 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 313,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1691 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1665 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1860 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1936 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3319 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3301 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 1,35 Prozent auf 576,16 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 568,51 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0744 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0728 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Freitagmittag hinzu. Um 1,71 Prozent auf 79,37 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 78,04 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,684 US-Dollar am Vortag auf 6,765 US-Dollar nach oben (1,20 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 7,983 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,732 US-Dollar).

Daneben wertet Sui um 12:26 auf. Es geht 3,28 Prozent auf 0,7399 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7165 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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