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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

15.07.26 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

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Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,54 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 64.624,30 US-Dollar wert, nach 64.975,41 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 8,48 EUR beträgt die Performance seit Auflage -8,0 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Litecoin um 0,93 Prozent auf 45,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 45,42 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 1.878,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.890,58 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,40 Prozent auf 235,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 236,66 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,107 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,111 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um 1,34 Prozent auf 326,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 331,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 0,44 Prozent auf 0,1643 US-Dollar, nach 0,1651 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1845 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1839 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3257 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3281 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 577,82 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 581,93 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0737 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0745 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Mittwochmittag nach. Um 0,39 Prozent auf 77,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 77,74 US-Dollar.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,696 US-Dollar am Vortag auf 6,660 US-Dollar nach unten (0,53 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 8,346 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,343 US-Dollar).

Daneben wertet Sui um 12:26 ab. Es geht 1,11 Prozent auf 0,7530 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7614 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com