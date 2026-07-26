Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Krypto-Marktbericht

26.07.26 12:43 Uhr

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,26 Prozent auf 64.472,48 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.305,10 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 8,53 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,40 Prozent auf 47,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 46,49 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,59 Prozent auf 1.883,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.872,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,46 Prozent auf 210,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 209,62 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,100 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,17 Prozent auf 363,25 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 363,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1648 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1646 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1780 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1781 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3313 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3313 US-Dollar.

Nach 568,51 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 0,36 Prozent auf 570,58 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0717 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0733 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,94 Prozent auf 75,11 US-Dollar, nach 74,41 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,80 Prozent auf 6,709 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,763 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,55 Prozent auf 8,417 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,371 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Sui am Sonntagmittag hinzu. Um 1,06 Prozent auf 0,7181 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7106 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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