DAX24.943 +0,1%Est506.290 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 +0,3%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.737 -1,3%Euro1,1593 -0,1%Öl79,38 +0,1%Gold4.330 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 BMW 519000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag

17.06.26 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Mittag | finanzen.net

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.213,5575 CHF -808,8809 CHF -1,55%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.736,7857 EUR -756,1696 EUR -1,34%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.191,0280 GBP -663,2501 GBP -1,36%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.356.675,9406 JPY -166.388,1800 JPY -1,58%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.624,0087 USD -969,3723 USD -1,48%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.398,8146 CHF -21,2908 CHF -1,50%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.522,3592 EUR -19,7821 EUR -1,28%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.316,2592 GBP -17,3620 GBP -1,30%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
282.875,6822 JPY -4.382,2992 JPY -1,53%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.765,0992 USD -25,4650 USD -1,42%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
57,0192 CHF -1,2269 CHF -2,11%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
62,0552 EUR -1,1962 EUR -1,89%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53,6541 GBP -1,0449 GBP -1,91%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11.530,7289 JPY -251,2526 JPY -2,13%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
71,9499 USD -1,4907 USD -2,03%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9432 CHF -0,0216 CHF -2,24%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,0265 EUR -0,0212 EUR -2,02%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8876 GBP -0,0185 GBP -2,04%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
190,7438 JPY -4,4143 JPY -2,26%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1902 USD -0,0263 USD -2,16%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
477,1164 CHF -2,3096 CHF -0,48%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
519,2557 EUR -1,3694 EUR -0,26%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
448,9578 GBP -1,2711 GBP -0,28%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.484,9903 JPY -492,9672 JPY -0,51%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,11 Prozent auf 64.865,77 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 65.593,38 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 8,33 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,84 Prozent schwächer bei 45,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,65 US-Dollar.

Nach 1.790,56 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochmittag um 1,06 Prozent auf 1.771,65 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,34 Prozent schwächer bei 213,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 218,87 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 12:26 ab. Es geht 1,71 Prozent auf 1,196 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,216 US-Dollar stand.

Nach 344,92 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochmittag um 0,43 Prozent auf 343,45 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1692 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1723 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2193 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3166 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3202 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 601,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (604,49 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,45 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0872 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0860 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 1,37 Prozent auf 72,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,44 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,72 Prozent auf 6,825 US-Dollar, nach 6,874 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,00 Prozent auf 8,187 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,270 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,72 Prozent auf 0,7898 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7955 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com