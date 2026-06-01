Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,11 Prozent auf 64.865,77 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 65.593,38 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 8,33 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,84 Prozent schwächer bei 45,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,65 US-Dollar.

Nach 1.790,56 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochmittag um 1,06 Prozent auf 1.771,65 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,34 Prozent schwächer bei 213,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 218,87 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 12:26 ab. Es geht 1,71 Prozent auf 1,196 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,216 US-Dollar stand.

Nach 344,92 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochmittag um 0,43 Prozent auf 343,45 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1692 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1723 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2193 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3166 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3202 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 601,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (604,49 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,45 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0872 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0860 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 1,37 Prozent auf 72,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,44 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,72 Prozent auf 6,825 US-Dollar, nach 6,874 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,00 Prozent auf 8,187 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,270 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,72 Prozent auf 0,7898 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7955 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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