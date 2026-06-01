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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag

24.06.26 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Mittag | finanzen.net

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,29 Prozent auf 62.477,01 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 62.661,48 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 8,15 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,46 Prozent schwächer bei 41,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 42,15 US-Dollar.

Nach 1.665,29 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochmittag um 0,02 Prozent auf 1.665,02 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,93 Prozent schwächer bei 192,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 194,51 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 12:26 ab. Es geht 2,05 Prozent auf 1,086 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,109 US-Dollar stand.

Nach 318,28 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochmittag um 1,53 Prozent auf 323,16 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1468 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1514 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 12:26 ab. Es geht 2,22 Prozent auf 0,1907 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1951 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3289 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3305 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 575,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (577,53 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,38 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0788 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0785 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,92 Prozent auf 68,97 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 69,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,34 Prozent auf 6,397 US-Dollar, nach 6,483 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 7,580 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,621 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6969 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7036 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com