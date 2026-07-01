Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 2,06 Prozent auf 62.017,55 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 63.322,10 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,5 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -11,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 1,44 Prozent schwächer bei 43,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,91 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.769,67 US-Dollar am Vortag auf 1.737,32 US-Dollar nach unten (1,83 Prozent).

Nach 239,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Mittwochmittag um 3,12 Prozent auf 231,96 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 3,04 Prozent auf 1,079 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,113 US-Dollar wert.

Daneben fällt Monero um 3,29 Prozent auf 323,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 334,87 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1663 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1832 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1886 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,83 Prozent.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3315 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3275 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (577,19 US-Dollar) geht es um 2,73 Prozent auf 561,44 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0714 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0742 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 4,33 Prozent auf 77,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 80,69 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 4,66 Prozent auf 6,380 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,691 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 7,861 US-Dollar am Vortag auf 7,577 US-Dollar nach unten (3,61 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 3,40 Prozent auf 0,7030 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7277 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

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