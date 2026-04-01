Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Um 17:11 ist Bitcoin 76.330,65 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,00 Prozent niedriger als am Vortag (76.331,71 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,1 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 55,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,70 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ethereum um 0,17 Prozent auf 2.292,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.288,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 0,96 Prozent auf 448,98 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 453,33 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 1,01 Prozent auf 1,367 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,381 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,06 Prozent auf 378,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 378,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2468 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2456 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1608 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1619 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3235 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3229 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 619,81 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 624,15 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Dogecoin bei 0,1050 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,0994 US-Dollar).

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,70 Prozent auf 83,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 84,09 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 9,167 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,69 Prozent auf 9,171 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,235 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 1,42 Prozent auf 0,9119 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9250 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

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