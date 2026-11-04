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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
65,652.29 CHF 2,079.52 CHF 3.27 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
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1,980.42 CHF 112.39 CHF 6.02 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,800.42 GBP 102.60 GBP 6.04 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
383,962.02 JPY 22,557.09 JPY 6.24 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,424.77 USD 143.99 USD 6.31 %
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78.63 CHF 2.36 CHF 3.09 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
85.71 EUR 2.63 EUR 3.17 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
71.48 GBP 2.16 GBP 3.11 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,243.82 JPY 487.97 JPY 3.31 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
96.27 USD 3.14 USD 3.38 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.02 CHF 2.07 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.17 EUR 0.02 EUR 2.15 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP 0.02 GBP 2.10 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
207.44 JPY 4.64 JPY 2.29 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.31 USD 0.03 USD 2.36 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
585.82 CHF 12.75 CHF 2.22 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
638.63 EUR 14.37 EUR 2.30 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
532.57 GBP 11.72 GBP 2.25 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
113,577.55 JPY 2,706.85 JPY 2.44 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 3,84 Prozent auf 80.598,62 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 77.619,78 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 16,0 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 3,73 Prozent auf 56,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 54,44 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.442,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.280,79 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,49 Prozent auf 281,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 275,06 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,280 US-Dollar am Vortag auf 1,318 US-Dollar nach oben (2,95 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 640,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (630,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,64 Prozent.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 4,30 Prozent stärker bei 0,1988 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1906 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1624 US-Dollar am Vortag auf 0,1687 US-Dollar nach oben (3,89 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3197 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3213 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 2,52 Prozent auf 717,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 699,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0776 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 4,02 Prozent auf 96,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 93,12 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,546 US-Dollar) geht es um 4,62 Prozent auf 8,940 US-Dollar nach oben.

Nach 11,05 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 5,41 Prozent auf 11,65 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 5,29 Prozent auf 0,9442 US-Dollar, nach 0,8967 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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