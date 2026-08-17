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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,901.40 USD 27.24 USD 1.45 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.23 CHF 0.64 CHF 1.05 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.18 EUR 0.77 EUR 1.20 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.73 GBP 0.69 GBP 1.26 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,025.74 JPY 155.17 JPY 1.31 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.56 USD 1.02 USD 1.36 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96,187.17 JPY 176.17 JPY 0.18 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
604.37 USD 1.43 USD 0.24 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF 0.00 CHF 0.45 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR 0.01 EUR 0.59 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP 0.65 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
159.07 JPY 1.11 JPY 0.70 %
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Am Montagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,70 Prozent auf 63.268,22 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (63.268,22 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -11,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,46 Prozent auf 43,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 44,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.874,16 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 1.891,16 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 auf. Es geht 0,08 Prozent auf 203,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 203,70 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 0,9958 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9920 US-Dollar wert.

Nach 409,87 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Montagmittag um 1,97 Prozent auf 417,93 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1729 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1749 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1574 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3322 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 603,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (602,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,08 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0701 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,97 Prozent auf 75,27 US-Dollar, nach 74,55 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,322 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 12:26 bei 6,320 US-Dollar.

Nach 9,386 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,32 Prozent auf 9,416 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6702 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6739 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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