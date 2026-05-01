Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Um 17:11 ist Bitcoin 80.252,77 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,43 Prozent niedriger als am Vortag (81.419,96 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 10,2 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 56,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 56,63 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.350,49 US-Dollar am Vortag auf 2.303,98 US-Dollar nach unten (1,98 Prozent).

Nach 465,53 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagnachmittag um 2,91 Prozent auf 452,00 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,14 Prozent auf 1,394 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,425 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 0,94 Prozent auf 411,92 US-Dollar, nach 415,84 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 1,01 Prozent auf 0,2640 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2667 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1614 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1593 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3483 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3463 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,64 Prozent auf 643,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 647,47 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1093 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1124 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 88,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,12 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,604 US-Dollar am Vortag auf 9,458 US-Dollar nach unten (1,52 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 9,875 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,994 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,45 Prozent auf 0,9776 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9921 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.