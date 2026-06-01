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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

16.06.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Nachmittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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Um 17:11 ist Bitcoin 65.753,02 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,84 Prozent niedriger als am Vortag (66.311,24 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,2 Prozent aufweist und bei 8,42 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Litecoin um 2,11 Prozent auf 44,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 45,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.794,18 US-Dollar) geht es um 0,63 Prozent auf 1.782,93 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 215,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (224,30 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,71 Prozent.

Nach 1,238 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,04 Prozent auf 1,212 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 3,85 Prozent auf 335,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 349,04 US-Dollar.

Daneben wertet Cardano um 17:11 ab. Es geht 2,27 Prozent auf 0,1744 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1784 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Stellar um 3,18 Prozent auf 0,2204 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2136 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3168 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3186 US-Dollar.

Nach 617,14 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,79 Prozent auf 606,11 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0869 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 73,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (73,96 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,00 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,88 Prozent auf 6,776 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,836 US-Dollar.

Nach 8,292 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,38 Prozent auf 8,178 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Sui bei 0,7816 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7929 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com