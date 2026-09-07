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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Bitcoin gab um 17:11 um 1,77 Prozent auf 79.092,24 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 80.513,82 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 10,29 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,78 Prozent auf 56,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,05 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,50 Prozent auf 2.484,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.521,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,15 Prozent auf 260,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 261,01 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Ripple bei 1,394 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,424 US-Dollar).

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,70 Prozent auf 536,84 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 540,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2208 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2233 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1868 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1910 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 0,26 Prozent auf 0,3347 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,3355 US-Dollar wert.

Nach 754,02 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagnachmittag um 1,61 Prozent auf 741,91 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0908 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0901 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,04 Prozent auf 104,43 US-Dollar, nach 106,61 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,98 Prozent auf 8,059 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,902 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,70 Prozent auf 13,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,22 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Sui am Montagnachmittag hinzu. Um 1,44 Prozent auf 0,8225 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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