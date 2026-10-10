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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,39 Prozent auf 82.931,79 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 82.607,15 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 19,3 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,54 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 64,03 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 63,69 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,80 Prozent auf 2.507,07 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.487,20 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,38 Prozent auf 280,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 276,58 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,81 Prozent auf 1,407 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,396 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 1,11 Prozent auf 526,88 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 521,10 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 5,28 Prozent auf 0,2554 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2426 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1946 US-Dollar am Vortag auf 0,1981 US-Dollar nach oben (1,77 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3311 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3318 US-Dollar.

Nach 742,53 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 1,24 Prozent auf 751,74 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0853 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0862 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 1,15 Prozent auf 110,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 109,19 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 1,66 Prozent auf 10,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,35 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,46 Prozent auf 13,13 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,81 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Sui um 5,44 Prozent auf 1,127 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,069 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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