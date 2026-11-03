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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,549.54 CHF 752.80 CHF 1.20 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69,177.53 EUR 630.43 EUR 0.92 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,716.17 GBP 505.80 GBP 0.88 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,271,924.39 JPY 159,696.55 JPY 1.32 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,439.56 USD 737.41 USD 0.96 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,878.07 CHF 36.22 CHF 1.97 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,044.40 EUR 33.88 EUR 1.69 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,705.68 GBP 27.68 GBP 1.65 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
362,671.03 JPY 7,414.31 JPY 2.09 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,288.56 USD 38.86 USD 1.73 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
76.46 CHF 1.29 CHF 1.72 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
83.23 EUR 1.18 EUR 1.44 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
69.44 GBP 0.96 GBP 1.40 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,765.33 JPY 266.36 JPY 1.84 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
93.17 USD 1.36 USD 1.48 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.05 CHF 0.03 CHF 2.46 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.14 EUR 0.02 EUR 2.16 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.95 GBP 0.02 GBP 2.13 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
202.00 JPY 5.04 JPY 2.56 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.27 USD 0.03 USD 2.21 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
573.23 CHF 1.82 CHF 0.32 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
623.92 EUR 0.18 EUR 0.03 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
520.56 GBP -0.01 GBP 0.00 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,678.85 JPY 465.37 JPY 0.42 %
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,97 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 77.444,65 US-Dollar wert, nach 76.702,15 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,7 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,97 Prozent auf 54,17 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 53,65 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,80 Prozent auf 2.290,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.249,71 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,21 Prozent auf 276,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 275,89 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,32 Prozent auf 1,276 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,247 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 2,35 Prozent auf 620,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 606,05 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1903 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1882 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1626 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1641 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3189 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3223 US-Dollar.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,16 Prozent auf 699,05 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 697,94 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 1,48 Prozent auf 0,0752 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0741 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Solana am Dienstagnachmittag hinzu. Um 1,61 Prozent auf 93,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 91,82 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,388 US-Dollar am Vortag auf 8,559 US-Dollar nach oben (2,04 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 11,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,11 US-Dollar).

Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 2,58 Prozent auf 0,8948 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8722 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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