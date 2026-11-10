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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60,289.35 CHF -1,340.32 CHF -2.17 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
65,419.48 EUR -1,590.79 EUR -2.37 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
54,768.01 GBP -1,181.60 GBP -2.11 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,583,381.60 JPY -298,509.63 JPY -2.51 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
72,959.23 USD -2,242.37 USD -2.98 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,671.17 CHF -75.34 CHF -4.31 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,813.37 EUR -85.62 EUR -4.51 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,518.12 GBP -67.42 GBP -4.25 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
321,081.13 JPY -15,637.45 JPY -4.64 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,022.37 USD -108.76 USD -5.10 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67.70 CHF -3.19 CHF -4.50 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
73.46 EUR -3.62 EUR -4.69 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61.50 GBP -2.86 GBP -4.44 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13,007.08 JPY -660.04 JPY -4.83 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81.93 USD -4.57 USD -5.29 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.86 CHF -0.04 CHF -4.21 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR -0.04 EUR -4.41 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.78 GBP -0.03 GBP -4.15 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
165.72 JPY -7.88 JPY -4.54 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.04 USD -0.06 USD -5.00 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
554.22 CHF -10.75 CHF -1.90 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
601.38 EUR -12.92 EUR -2.10 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
503.46 GBP -9.44 GBP -1.84 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
106,481.79 JPY -2,441.77 JPY -2.24 %
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Um 17:11 ist Bitcoin 73.163,00 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,71 Prozent niedriger als am Vortag (75.201,61 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 4,5 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,24 Prozent auf 50,11 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,26 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.131,12 US-Dollar am Vortag auf 2.025,29 US-Dollar nach unten (4,97 Prozent).

Nach 238,09 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagnachmittag um 3,64 Prozent auf 229,42 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 5,13 Prozent auf 1,042 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,099 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 5,51 Prozent auf 550,23 US-Dollar, nach 582,32 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,12 Prozent auf 0,1732 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1769 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um 3,19 Prozent auf 0,1425 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1472 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3189 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3175 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,84 Prozent auf 676,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 689,39 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0676 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0699 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 82,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,50 US-Dollar) ist das ein Verlust von 5,02 Prozent.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,634 US-Dollar am Vortag auf 8,209 US-Dollar nach unten (4,93 Prozent).

Währenddessen wird Chainlink bei 10,26 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,63 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,52 Prozent auf 0,8129 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8426 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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