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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

25.04.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

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Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,46 Prozent höher bei 77.806,78 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 77.452,62 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 6,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 0,01 Prozent auf 56,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,52 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Ethereum um 0,23 Prozent auf 2.321,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.315,83 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 0,28 Prozent auf 455,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 456,37 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,13 Prozent auf 1,436 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,434 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 1,32 Prozent auf 373,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 368,38 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2505 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2535 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1731 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1735 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3222 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3237 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,22 Prozent auf 637,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 636,44 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0985 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0984 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 86,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (86,24 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,85 Prozent auf 9,477 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,397 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 9,430 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,379 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9459 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,9532 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com