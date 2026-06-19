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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

20.06.26 12:43 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,45 Prozent auf 63.600,05 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (63.600,05 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,9 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 43,96 US-Dollar am Vortag auf 44,23 US-Dollar nach oben (0,62 Prozent).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,16 Prozent auf 1.725,97 US-Dollar, nach 1.706,18 US-Dollar am Vortag.

Nach 198,10 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 0,74 Prozent auf 199,56 US-Dollar gestiegen.

Nach 1,133 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagmittag um 1,48 Prozent auf 1,150 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 314,51 US-Dollar am Vortag auf 318,61 US-Dollar nach oben (1,30 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1633 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1616 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2179 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2171 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3234 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:25 auf 586,53 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 580,27 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0833 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0840 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 2,99 Prozent auf 71,51 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 69,44 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 5,14 Prozent auf 6,193 US-Dollar, nach 5,890 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,50 Prozent auf 7,959 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,919 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,98 Prozent auf 0,7205 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7135 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com