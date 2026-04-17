Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,14 Prozent schwächer bei 76.238,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 77.118,36 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Litecoin-Kurs um 0,88 Prozent auf 55,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,47 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Ethereum um 2,42 Prozent auf 2.362,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.421,51 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,53 Prozent auf 446,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 453,76 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,91 Prozent auf 1,434 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,477 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um 1,29 Prozent auf 343,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 348,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 2,76 Prozent auf 0,2517 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2588 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1743 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1706 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3299 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3279 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,49 Prozent auf 633,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 643,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0962 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0995 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 86,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,85 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,12 Prozent auf 9,432 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,736 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 2,18 Prozent auf 9,412 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,622 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 3,04 Prozent auf 0,9696 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,000 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.