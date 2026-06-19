DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.912 +1,3%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BMW 519000 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

20.06.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.755,8309 CHF 657,2227 CHF 1,29%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.911,6998 EUR 744,3858 EUR 1,35%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.469,5713 GBP 624,4460 GBP 1,31%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.346.855,6582 JPY 133.305,6076 JPY 1,31%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.144,6679 USD 826,3923 USD 1,31%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.404,9049 CHF 27,9974 CHF 2,03%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.517,7154 EUR 31,1722 EUR 2,10%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.315,6998 GBP 26,4610 GBP 2,05%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
280.863,9700 JPY 5.648,7711 JPY 2,05%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.741,1982 USD 35,0185 USD 2,05%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
58,1957 CHF 2,1603 CHF 3,86%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
62,8687 EUR 2,3714 EUR 3,92%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54,5006 GBP 2,0329 GBP 3,87%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11.634,3017 JPY 433,9733 JPY 3,87%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72,1261 USD 2,6904 USD 3,87%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9271 CHF 0,0126 CHF 1,37%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,0015 EUR 0,0142 EUR 1,44%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8682 GBP 0,0119 GBP 1,39%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
185,3354 JPY 2,5439 JPY 1,39%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1490 USD 0,0158 USD 1,39%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
473,5107 CHF 5,2250 CHF 1,12%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
511,5325 EUR 5,9597 EUR 1,18%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
443,4449 GBP 4,9753 GBP 1,13%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94.662,7051 JPY 1.062,1158 JPY 1,13%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,81 Prozent höher bei 63.830,40 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.318,28 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 0,34 Prozent auf 44,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 43,96 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Ethereum um 1,44 Prozent auf 1.730,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.706,18 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,22 Prozent auf 198,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 198,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 1,145 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,133 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 0,56 Prozent auf 316,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 314,51 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1616 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1617 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2171 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2150 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3249 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3235 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,80 Prozent auf 584,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 580,27 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0835 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0833 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 71,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,44 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,56 Prozent auf 6,100 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 5,890 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 7,922 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 7,919 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7135 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:10 bei 0,7087 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com