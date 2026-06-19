Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.
Werte in diesem Artikel
Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,81 Prozent höher bei 63.830,40 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.318,28 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,9 Prozent.
In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 0,34 Prozent auf 44,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 43,96 US-Dollar an der Tafel.
Daneben steigt Ethereum um 1,44 Prozent auf 1.730,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.706,18 US-Dollar.
Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,22 Prozent auf 198,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 198,10 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 1,145 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,133 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 0,56 Prozent auf 316,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 314,51 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1616 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1617 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2171 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2150 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3249 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3235 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,80 Prozent auf 584,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 580,27 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0835 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0833 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 71,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,44 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,56 Prozent auf 6,100 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 5,890 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 7,922 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 7,919 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7135 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:10 bei 0,7087 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com