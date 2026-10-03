Krypto-Marktbericht

03.10.26 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,07 Prozent auf 84.622,05 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 84.561,33 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 32,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,63 Prozent auf 69,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 69,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,48 Prozent auf 2.682,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.669,39 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 0,15 Prozent auf 310,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 311,17 US-Dollar stand.

Nach 1,486 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 0,23 Prozent auf 1,483 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,54 Prozent auf 548,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 540,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2445 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2442 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,50 Prozent auf 0,2143 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,2154 US-Dollar.

Zudem legt Tron zu. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3353 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3346 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,29 Prozent auf 765,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 768,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0930 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0928 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Solana zu. Um 0,51 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 119,30 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 118,69 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,60 Prozent auf 10,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 10,79 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 1,39 Prozent auf 14,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,80 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 0,90 Prozent auf 1,155 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,144 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.