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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

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Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,59 Prozent höher bei 84.911,17 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 84.412,72 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,8 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 71,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,63 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,60 Prozent auf 2.711,93 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.695,67 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (335,91 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 340,26 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Ripple-Kurs um 0,73 Prozent auf 1,539 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,528 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,42 Prozent auf 557,22 US-Dollar. Gestern war Monero noch 559,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 0,2565 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2541 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2166 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,2178 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3343 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3335 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 779,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (773,31 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,84 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0968 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0979 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Solana-Kurs um 2,31 Prozent auf 124,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 121,40 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 11,04 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 10,86 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 auf. Es geht 1,55 Prozent auf 14,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,15 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 7,44 Prozent auf 1,251 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,165 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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