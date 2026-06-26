Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,21 Prozent auf 59.853,77 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 59.977,44 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -14,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 2,16 Prozent auf 43,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 42,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,30 Prozent auf 1.576,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.572,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 1,41 Prozent auf 192,85 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 195,60 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,047 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,051 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 313,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 312,52 US-Dollar wert.

Nach 0,1452 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,55 Prozent auf 0,1444 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1739 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1711 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3231 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3208 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,46 Prozent auf 554,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 556,69 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0744 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0736 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Solana zu. Um 1,55 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 71,55 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 70,47 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,72 Prozent auf 6,317 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,427 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 0,06 Prozent auf 7,296 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,291 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6846 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6848 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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