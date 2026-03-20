Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 68.685,33 US-Dollar und damit 0,59 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 69.094,71 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -1,2 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,47 Prozent auf 54,17 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 54,98 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,39 Prozent auf 2.080,51 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.088,65 US-Dollar wert.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,68 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 466,64 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 463,48 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ripple um 09:40 ab. Es geht 1,40 Prozent auf 1,397 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,416 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,31 Prozent auf 341,95 US-Dollar. Gestern war Monero noch 342,99 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2600 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2559 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1594 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1636 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3089 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,54 Prozent auf 629,96 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 633,41 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0918 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0910 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 1,03 Prozent auf 87,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,09 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,43 Prozent schwächer bei 9,138 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,271 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,805 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,904 US-Dollar).

Daneben wertet Sui um 09:40 ab. Es geht 1,43 Prozent auf 0,9241 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9376 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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